Detienen a conductor ebrio tras provocar dos choques consecutivos

El joven ocasionó dos accidentes en el Sector Centro y dejó daños materiales en tres vehículos

Los peritos viales confirmaron que ninguno de los conductores involucrados resultó lesionado y que los hechos dejaron únicamente daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los peritos viales confirmaron que ninguno de los conductores involucrados resultó lesionado y que los hechos dejaron únicamente daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor de 23 años fue detenido por elementos de Tránsito durante la madrugada de este sábado en el Sector Centro, luego de provocar dos accidentes consecutivos mientras manejaba bajo los efectos del alcohol, en hechos que dejaron daños materiales en tres vehículos, sin personas lesionadas.

El detenido fue identificado como Ángel, quien conducía una Nissan Murano modelo 2003, color gris, con placas de Tamaulipas. De acuerdo con el reporte oficial, el dictamen médico y el examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel no apto para conducir vehículos.

El primer accidente ocurrió sobre la calle Héroe de Nacataz, cuando Ángel circulaba de oriente a poniente y, al llegar a la avenida 20 de Noviembre, no respetó la señal de alto. La camioneta impactó una Jeep Wrangler modelo 2019, conducida por José, de 37 años, quien circulaba con vía de preferencia.

Después del choque, el conductor continuó su marcha y se desplazó hacia el sur por la avenida 20 de Noviembre, sin detenerse para responder por los daños ocasionados.

La huida terminó en el cruce con la calle Maclovio Herrera, donde la Nissan Murano nuevamente ingresó a la vía de preferencia y chocó contra un Nissan Versa modelo 2019, conducido por Jorge, de 47 años.

Tras el segundo accidente, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad intervinieron y lograron detener al conductor. Ángel quedó bajo arresto administrativo por conducir bajo los efectos del alcohol, provocar los accidentes y retirarse del primer lugar del percance.

Los peritos viales confirmaron que ninguno de los conductores involucrados resultó lesionado y que los hechos dejaron únicamente daños materiales.