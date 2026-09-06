Refrenda Américo respaldo a la frontera grande

Gustavo Díaz Ordaz, Tam.- Al continuar con su ejercicio de diálogo y acompañamiento sin precedentes en la historia reciente de Tamaulipas, para asistir a los informes de las y los presidentes municipales en su rendición de cuentas, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó desde el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, su compromiso para la construcción de 15 Estaciones Seguras, a fin de recuperar plenamente la carretera Ribereña para el uso social y el desarrollo de esta frontera grande.

“En Tamaulipas solamente hay frontera grande, no tenemos frontera chica”, afirmó el gobernador al asistir al segundo informe de la presidenta de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz.

Ante el cabildo en pleno, funcionarios del gabinete estatal, legisladores, dirigentes partidistas y representantes de los sectores productivos de este municipio, Villarreal Anaya aseguró que ahora se escucha la voz de las y los presidentes municipales para traer a esta tierra obras, recursos, programas y apoyos.

“Ha quedado claro que juntas y juntos, en la mezcla de esfuerzos y recursos, se multiplica el impacto social que estamos consiguiendo en favor de un desarrollo con justicia, en favor de la paz y en nuestra responsabilidad de hacer realidad la visión humanista que compartimos”, dijo.

Agregó que la coordinación y suma de esfuerzos es una de las claves que ha propiciado la unidad de todo Tamaulipas y poder levantar un solo frente de trabajo, estrechando lazos regionales que vinculan de forma horizontal a los ayuntamientos, las dependencias del Ejecutivo y los poderes.

“Si volvemos la vista al pasado reciente, podemos valorar con mayor nitidez la transformación conseguida. Hemos recuperado la esencia de las instituciones de gobierno, avanza la democratización en todos los sentidos, y el humanismo es más que una guía moral e ideológica, es una práctica cotidiana”.

El mandatario tamaulipeco mencionó que en este municipio, entre 2022 y 2026, la inversión estatal y federal aplicada alcanza los 766 millones de pesos y los programas de bienestar han representado una derrama superior a 504 millones de pesos y su crecimiento anual ha sido progresivo, pasando de 55 millones de pesos en el 2022 a 143 millones en el presente año.

Informó que hoy más de tres mil adultos mayores reciben su pensión en Díaz Ordaz, 590 mujeres son beneficiarias de la pensión Mujeres Bienestar, 253 personas acceden a la pensión para personas con discapacidad, mientras que en materia de infraestructura se han destinado 189 millones de pesos en obra pública estatal con acciones principalmente en infraestructura hidráulica, vialidades, educación y espacios de carácter social.

Agregó que se destinan 73 millones de pesos a programas estratégicos y en educación se han entregado 9 mil paquetes de útiles escolares, más de 8 mil uniformes y poco más de 2 mil 300 becas, en tanto que en el rubro alimentario se distribuyen 32 mil paquetes y, a través del DIF Tamaulipas, se han servido 1.4 millones de desayunos escolares en los planteles de Díaz Ordaz.

Nataly García Díaz, presidenta municipal de Díaz Ordaz, afirmó que Américo Villarreal Anaya es un gobernante que ha demostrado que cuando el poder se pone al servicio del pueblo los municipios dejan de sentirse solos.

“Su liderazgo humanista ha marcado una diferencia clara en Tamaulipas, hoy hay cercanía, coordinación y un gobierno que escucha, acompaña y responde”, expresó.

Indicó que Américo Villarreal escucha a los municipios, conoce el territorio y entiende el humanismo mexicano como una forma concreta de gobernar: poner a la persona en el centro, ejercer el poder con sensibilidad y hacer que el gobierno llegue a donde antes no llegaba.

“Gobernador, usted ha volteado a ver a esta frontera grande, nos ha abierto puertas y ha hecho sentir a nuestra gente que este municipio cuenta y eso importa porque venimos de tiempos en los que muchos municipios aprendieron lo que significaba el abandono institucional”, puntualizó.

Después de hacer un amplio recuento de su segundo año de gobierno, Nataly García se refirió de manera especial a la transformación de la unidad familiar del ISSSTE San Miguel que elevó su categoría de Consultorio de Atención Familiar a Unidad de Medicina Familiar, “no hablamos solamente de un edificio, hablamos de atención más digna para nuestras familias”, dijo.

“Gobernador, puede llevarle un mensaje a Tamaulipas: Díaz Ordaz está de pie, está trabajando, está avanzando y está listo para escribir una nueva página de su historia”, finalizó.