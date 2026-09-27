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Fomenta UAT la vocación científica en la juventud

Con el “Día de la Investigación 2026”

Con estas iniciativas, la UAT reafirma su liderazgo académico y su misión de formar a las próximas generaciones de científicos. [Agencias]
Agencias

Ciudad Victoria, Tam.- Con el firme propósito de acercar la ciencia y la tecnología a la juventud, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró con gran éxito el “Día de la Investigación UAT 2026”, en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria.

El evento, organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado, reunió a una activa comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior, quienes participaron en exposiciones interactivas, talleres y muestras de proyectos diseñados para resolver problemáticas reales de la sociedad.

Durante la ceremonia de inauguración, la Dra. Dora María Yado Lárraga, directora de Investigación de la UAT, destacó que estas acciones son posibles gracias al firme apoyo e impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien mantiene un compromiso prioritario para que el conocimiento generado en las aulas y laboratorios de la UAT se traduzca en un beneficio directo para la comunidad.

Subrayó que este encuentro busca divulgar el quehacer científico y tecnológico de la institución, teniendo como objetivo principal que los jóvenes conozcan de primera mano las investigaciones en desarrollo y, con ello, despertar su interés y vocación por el conocimiento científico.

La jornada contó con la entusiasta participación de estudiantes de la Escuela Preparatoria 3 de la UAT, los CBTIS 24 y 236, el ITACE, el Colegio Antonio Repiso y la Escuela Preparatoria Federalizada Número 2.

A lo largo del día, los alumnos interactuaron en diversas dinámicas de impacto social y de salud, tales como pruebas para la detección de niveles de estrés y ejercicios de concientización sobre el consumo de alcohol.

De igual manera, los investigadores universitarios expusieron proyectos de vanguardia en áreas de acuacultura, análisis educativo y electrónica, además de abordar temas críticos para la región como el impacto del gusano barrenador en el ganado.

Con estas iniciativas, la UAT reafirma su liderazgo académico y su misión de formar a las próximas generaciones de científicos e innovadores en el estado.

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