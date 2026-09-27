Mora se estrena como goleador en la era de Rafa Márquez

BALTIMORE (AP) — Gilberto Mora se estrenó como goleador con la selección mexicana para rescatar el sábado un empate 1-1 ante Colombia, en el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri en un encuentro amistoso disputado en el M&T Bank Stadium.

El delantero Luis Suárez adelantó al combinado cafetero a los nueve minutos con un impecable remate de cabeza entre dos defensas mexicanos.

Mora igualó el marcador a los 62 minutos, tras una soberbia jugada individual: controló el balón, se perfiló hacia el área y eludió a un rival antes de definir con precisión.

En el banquillo mexicano destacó la presencia de Rafa Márquez, quien inicia una nueva etapa como estratega rumbo al Mundial 2030. El ‘Kaiser Michoacano’ asume el cargo tras haber sido un histórico referente de la zaga tricolor y formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Mundial de 2026.

“Sigo insistente en el tema de competir. Hoy (Colombia) era un equipo físicamente muy fuerte, muy rápido y pudimos mantenerlo por momentos defendiéndolos bien. El gol que encajamos viene de un muy buen centro, de la calidad de Richard Ríos; pero, como decía, tanto en funcionamiento como en actitud el equipo luchó, peleó y corrió con intensidad”, dijo Márquez.

Mora, la joven promesa de 17 años del fútbol mexicano, disputó su decimotercer partido con la selección mayor y celebró su primer gol con el Tri, equipo con el que ya registraba una asistencia.

“Estoy muy feliz de poder meter mi primer gol, de jugar con la selección y tener este número (el 10). Es como un sueño, estoy muy feliz y quiero agradecer a toda la afición”, dijo Mora.

En la primera convocatoria de Márquez destacó el regreso del extremo Hirving Lozano, quien se perdió la justa mundialista por inactividad. A sus 31 años, ‘Chucky’ fue titular y uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque mexicano.

Por parte del conjunto sudamericano, el seleccionador Néstor Lorenzo no contó con varias de sus figuras principales y apostó por probar nuevas alternativas en el plantel.

El encuentro terminó con un leve conato de bronca en el mediocampo, que no pasó a mayores, pero que marcó el final del partido por parte del árbitro estadounidense Guido Gonzales Jr.

Este compromiso amistoso de la fecha FIFA enfrentó a dos selecciones situadas en el top 10 de la última Copa del Mundo, donde México concluyó en la novena posición y Colombia en la décima.

Para México, este fue el primero de cuatro partidos amistosos programados en dos semanas de actividad internacional. El Tri enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre en Nueva Jersey, chocará contra Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Arizona y cerrará su gira ante Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles.

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