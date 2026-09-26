Ganado de Tamaulipas sigue en la ‘sala de espera’

José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la UGRT, señaló que continúan gestiones para utilizar la cuarentenaria de Colombia, Nuevo León, como una posible vía de salida

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La frontera ganadera volvió a abrir este jueves para Chihuahua, pero para Tamaulipas la luz verde todavía no llega, mientras el cruce San Jerónimo-Santa Teresa reanudó el envío de ganado hacia Estados Unidos, con una operación inicial de alrededor de 800 cabezas diarias. El sector tamaulipeco busca alternativas para no quedarse fuera de la reapertura gradual.

José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), señaló que continúan gestiones para utilizar la cuarentenaria de Colombia, Nuevo León, como una posible vía de salida, mientras continúan las gestiones para que Tamaulipas pueda incorporarse al esquema de exportación. “Por lo pronto es importante que nos autoricen que el ganado de Tamaulipas pase, ¿Por dónde? por donde sea, si nos autorizan por Chihuahua, por Chihuahua, si nos autorizan por Acuña, por Acuña, si nos autorizan por Colombia, primero por Colombia y después ya pensaríamos en ir armando bien el proyecto y la construcción de una cuarentenaria en Tamaulipas”, explicó.

La reapertura de Chihuahua representa un nuevo paso en el proceso escalonado que inició en agosto con Agua Prieta, Sonora, y que ahora incorpora San Jerónimo-Santa Teresa bajo controles reforzados contra el gusano barrenador.

Guerrero Gamboa destacó que la instalación de Colombia cuenta con condiciones que podrían facilitar el proceso, pues permite realizar distintas etapas de revisión en el mismo sitio, reduciendo movimientos adicionales del ganado y, con ello, costos y posibles mermas para los productores.

Para Tamaulipas, la urgencia es mayor porque sus antiguas cuarentenarias de Reynosa y Nuevo Laredo ya no estarían dentro del esquema de supervisión estadounidense, por ello, el dirigente ganadero reveló que ya existe incluso un proyecto ejecutivo para construir una nueva instalación en territorio tamaulipeco.

El sector calcula que, una vez autorizada una ruta, podrían comenzar a exportarse alrededor de 40 mil a 50 mil cabezas, aunque primero deberá actualizarse el padrón de productores y realizar las pruebas sanitarias necesarias.

“Yo creo que, a la hora que tengamos una fecha ya prevista de una apertura para Tamaulipas, la gente en 15 días está lista, 20 días, entonces no creo que sería problema. Hablemos de unas 50 mil cabezas”, sostuvo.