Golea Chivas al San Luis y extiende racha invicta

Guadalajara ganó 3-0 como visitante, llegó a seis partidos sin perder y escaló al segundo lugar

SAN LUIS POTOSÍ.- Con un arranque arrollador de dos goles en apenas 10 minutos, las Chivas vencieron como visitantes 3-0 a San Luis el sábado, al continuar la actividad de la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

La suerte no estuvo del lado del portero Andrés Sánchez a los seis minutos, cuando un tiro de Santiago Sandoval pegó en el poste, le rebotó en la espalda y terminó metiéndose en su propio arco.

Apenas cuatro minutos después, Ricardo Marín hizo el 2-0 al aprovechar un buen pase de cabeza de Sepúlveda para realizar un disparo cruzado impecable.

Richard Ledezma selló la goleada con un gran tanto a los 80 minutos, luego de conducir por la banda derecha e internarse en diagonal al área para realizar un potente disparo que Sánchez no tuvo opción de desviar.

Con este resultado, el Guadalajara suma ya seis partidos sin perder y se coloca de forma momentánea en el segundo lugar de la tabla con 14 puntos, dos menos que el líder América, cuyo duelo de esta jornada fue pospuesto.

Por su parte, el San Luis sumó su tercera derrota del torneo y se estancó en el decimoquinto sitio con apenas seis unidades.

La actividad de la fecha continúa más tarde con el duelo entre Tigres y Necaxa, además de la visita del Atlante al Atlas.

Cabe recordar que los encuentros Querétaro vs. Monterrey, América vs. Tijuana, Pumas vs. León y Puebla vs. Toluca tuvieron que reprogramarse por los compromisos de los equipos en la Leagues Cup.