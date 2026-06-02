Traspasan a Myles Garrett a Rams en canje histórico

Esta imagen muestra al defensive end Myles Garrett (izquierda) de los Browns de Cleveland, el 4 de enero de 2026, y al linebacker Jared Verse de los Rams de Los Ángeles, el 4 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/David Dermer, Mark J. Terrill)

Esta imagen muestra al defensive end Myles Garrett (izquierda) de los Browns de Cleveland, el 4 de enero de 2026, y al linebacker Jared Verse de los Rams de Los Ángeles, el 4 de enero de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/David Dermer, Mark J. Terrill)

CIUDAD DE MÉXICO.- Myles Garrett finalmente obtuvo su deseo: ser parte de un equipo ganador de manera consistente en lugar de uno en reconstrucción perpetua.

Los Browns de Cleveland traspasaron al dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP a los Rams de Los Ángeles por el cazamariscales Jared Verse y tres selecciones del draft en una canje de gran impacto el lunes.

Garrett fue la elección unánime como Jugador Defensivo del Año la temporada pasada después de registrar 23 capturas y romper el récord de la NFL en una sola temporada. Se espera que se presente en las instalaciones de los Rams el martes y ofrezca una conferencia de prensa para hablar sobre el traspaso.

La llegada de Garrett marca la primera vez que el vigente MVP de la NFL de AP y el Jugador Defensivo del Año serán compañeros de equipo. El quarterback de los Rams, Matthew Stafford, ganó su primer MVP la temporada pasada.

El gerente general Andrew Berry pudo concretar el acuerdo después de que los Browns y Garrett acordaron en marzo modificar el contrato y diferir pagos de opciones durante las temporadas 2026-28. El primer pago, de alrededor de 10 millones de dólares, vencía el 28 de marzo, pero se trasladó a cerca del inicio de la temporada regular.

Garrett exigió un traspaso al final de la campaña 2024, pero firmó el pasado marzo una extensión de contrato por cuatro años con un valor total de 204,8 millones de dólares que lo convirtió en el jugador mejor pagado que no es quarterback en la historia de la NFL. El contrato también incluía una cláusula de no traspaso.

Berry había dicho durante mucho tiempo que Garrett jugaría toda su carrera en Cleveland, pero la frustración persistente de Garrett con el rumbo de la franquicia y la oportunidad de empezar de nuevo significaron que era momento de seguir adelante.

Cleveland tiene marca de 8-26 en los últimos dos años tras alcanzar los playoffs en 2023.

“A medida que las conversaciones se intensificaron, nos quedamos en una encrucijada legítima: ¿nos aferramos a un jugador verdaderamente generacional que se ha convertido en la identidad de nuestro equipo, o tomamos la difícil decisión que creemos que es lo mejor para la organización a largo plazo?”, dijo Berry después de que se anunció el traspaso.

Los Browns adquirirán a Verse —el Novato Defensivo del Año de la NFL de AP de 2024— , una selección de primera ronda de 2027, una selección de segunda ronda en 2028 y una selección de tercera ronda de 2029.

Los propietarios Dee y Jimmy Haslam dijeron en un comunicado que se reunieron con Garrett el sábado para hablar sobre el traspaso.

“Traspasar a Myles nunca fue nuestra intención, pero también reconocemos que ciertas oportunidades exigen una consideración seria, y creemos que este es el movimiento correcto para nuestro equipo. Agregar a una joven estrella defensiva como Jared Verse, junto con valiosos activos del draft, son necesarios para fortalecer un núcleo joven talentoso y alinearnos con la juventud de nuestro equipo”, dijeron los Haslam.

Garrett no ha sido visto en las instalaciones del equipo durante los entrenamientos de la pretemporada, aunque hizo un par de visitas a Cleveland durante la participación de los Cavaliers en los playoffs de la NBA. Garrett tiene una participación minoritaria en los Cavs.

El entrenador en jefe Todd Monken comentó hace dos semanas que no había tenido una reunión cara a cara con Garrett desde que fue contratado a finales de enero. El coordinador defensivo Mike Rutenberg señaló la semana pasada que había tenido algunas conversaciones con Garrett por teléfono sobre el rumbo de la defensa.

Garrett quería que el coordinador defensivo Jim Schwartz fuera ascendido a entrenador en jefe, pero los propietarios optaran por Monken. Schwartz terminó renunciando después de tres años en Cleveland.

El defensivo de 30 años es el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 12 capturas en seis temporadas consecutivas (2020 -25) y el único jugador con capturas de doble dígito en cada uno de los últimos ocho años. Sus 125½ capturas de por vida están empatadas en el 20mo lugar en la lista de la liga.

Garrett, quien fue parte de cinco temporadas con al menos 10 derrotas durante sus nueve años en Cleveland, finalmente tiene la oportunidad de competir por un título de Super Bowl.

Los Browns tienen el sexto porcentaje de victorias más bajo desde 2017 y tienen marca de 58-90-1. En comparación, los Rams tienen el quinto mejor récord en ese lapso con 92-57, incluidas siete apariciones en playoffs y un título de Super Bowl en 2021.

El traspaso también elevó a los Rams a favoritos para el Super Bowl.

Otro canje enorme de los Rams

El traspaso es otro canje de gran impacto concretado por el gerente general de los Rams, Les Snead, cuya disposición a usar sus selecciones del draft en traspasos por veteranos estelares ha mantenido a los Rams entre los mejores equipos de la NFL durante la década del entrenador Sean McVay al frente.

Snead adquirió notablemente al esquinero estelar Jalen Ramsey de Jacksonville en 2019 en un acuerdo que incluyó dos selecciones de primera ronda, asegurando la piedra angular de la secundaria para un equipo que ganó un Super Bowl. Pero los Rams solo lo ganaron todo después de que adquirieron a Matthew Stafford a principios de 2021 en un traspaso aún mayor por Jared Goff y dos selecciones de primera ronda.

Hace apenas un par de meses, Snead adquirió al esquinero estelar Trent McDuffie de Kansas City en un acuerdo por cuatro selecciones del draft, incluida una de primera ronda, para reconstruir la secundaria que fue el eslabón débil del equipo de la temporada pasada.

Antes de que Snead sorprendiera a la NFL al seleccionar al quarterback Ty Simpson esta primavera, los Rams habían hecho solo una selección de primera ronda en los nueve años anteriores. Esa selección fue Verse, quien rápidamente se convirtió en una estrella durante sus dos temporadas como el ancla del renovado pass rush de los Rams tras el retiro de Aaron Donald.

Verse tuvo 4½ capturas al ser seleccionado como el mejor novato defensivo de la NFL en 2024, y tuvo 7½ capturas la temporada pasada junto con tres balones sueltos forzados. Byron Young lideró a los Rams con 12 capturas y el liniero interior Kobie Turner aportó siete capturas, y ambas jóvenes estrellas se dirigen al último año de sus contratos de novato.

Con sus Rams en contienda por el título en noviembre de 2021, Snead adquirió al aclamado cazamariscales Von Miller de Denver en un traspaso por las selecciones de segunda y tercera ronda de LA. Miller aportó nueve capturas en 12 partidos, proporcionando exactamente lo que necesitaban junto a Donald para ganarlo todo.

Los Rams actuales están entre los favoritos de pretemporada para el Super Bowl después de ganar 12 partidos y alcanzar el juego de campeonato de la NFC la temporada pasada. Stafford, el vigente MVP de la liga, regresa al frente de la ofensiva más potente de la NFL la temporada pasada junto con una defensa reconfigurada.