Avanza Sabalenka a cuartos tras imponerse a Osaka

Aryna Sabalenka devuelve ante Naomi Osaka durante la cuarta ronda de Roland Garros, el lunes 1 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Aryna Sabalenka devuelve ante Naomi Osaka durante la cuarta ronda de Roland Garros, el lunes 1 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

PARÍS.- Naomi Osaka pudo haber tenido la ventaja en el tema de la moda. En cuando al tenis, la número uno del mundo Aryna Sabalenka es la ganadora.

Sabalenka venció el lunes 7-5, 6-3 a Osaka para alcanzar los cuartos de final de Roland Garros y colocarse un paso más cerca de ganar su primer Grand Slam sobre arcilla después de perder con Coco Gauff en la final del año pasado.

Fue el primer partido nocturno femenino en Roland Garros en tres años y Osaka entró a la cancha vistiendo una chaqueta bomber dorada sobre un vestido con lentejuelas doradas, arrastrando una cola escalonada con pompones de tul.

Sabakenka vistió una indumentaria de tenis más estándar: un vestido negro acampanado ligeramente transparente con una capa roja debajo; eso sí, con sus collares de diamantes.

En el duelo entre campeonas de cuatro títulos de Grand Slam, Sabalenka ahora tiene foja de 3-1 ante Osaka, quien alcanzó la cuarta ronda en Roland Garros por primera vez.

Sabalenka superó a Osaka desde la línea de fondo y ejecutó una potente devolución de derecha en su primer punto de partido que Osaka apenas alcanzó a tocar con su raqueta.

Los organizadores del torneo habían sido criticados por no programar más partidos femeninos por la noche. Los ejecutivos de Roland Garros respondieron que los partidos femeninos al mejor de tres sets no ocupan suficiente tiempo para las televisoras. Los hombres disputan duelos al mejor de cinco sets.

Sabalenka ganó en 1 hora y 27 minutos.

La rival de Sabalenka en cuartos de final será la rusa Diana Shnaider, quien derrotó por 6-3, 6-3, 6-0 a Madison Keys, la última estadounidense que seguía en competencia.

Las esperanzas de Francia de conseguir un título de individuales se desvanecieron tras la derrota de Diane Parry por 6-3, 6-2 ante la polaca Maja Chwalinska.

Chwalinska nunca había pasado de la segunda ronda de ningún grande, y su recorrido es aún más impresionante ya que superó tres rondas de la clasificación.

La rival de Chwalinska en cuartos de final será la rusa Anna Kalinskaya, quien igualmente sorprendió al derrotar 6-4, 2-6, 7-6 (10-7) a Anastasia Potapova para alcanzar los cuartos de final de Roland Garros por primera vez.

“Si hace dos semanas hubiera pensado que estaría aquí, no lo habría creído. Probablemente me habría reído con mi equipo”, dijo Kalinskaya.

Muchas de las jugadoras más destacadas del circuito femenino ya fueron eliminadas: Gauff, la cuatro veces campeona Iga Swiatek y la número dos del ranking Elena Rybakina.

Sin Sinner, los italianos avanzan

Pese a que Jannik Sinner, el gran favorito del cuadro masculino perdió en la segunda ronda, los aficionados italianos tendrán al menos a dos representantes en los cuartos de final.

Flavio Cobolli (10) avanzó a los cuartos de final de un Grand Slam por segunda ocasión en su carrera —y primera en París— tras vencer por 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5) al estadounidense Zachary Svajda.

“Sin duda es mi Grand Slam favorito. Como italianos, tenemos la mejor sensación con la superficie”, señaló Cobolli tras ganar en la cancha Philippe-Chatrier.

Poco después de su victoria, Cobolli —exjugador juvenil de fútbol para la Roma de la Serie A— se unió a jugadores del Paris Saint-Germain mientras desfilaban con el trofeo de la Liga de Campeones en la Chatrier. El PSG venció el sábado al Arsenal en la final.

Su próximo rival será el cuarto cabeza de serie Felix Auger-Aliassime, quien derrotó 6-3, 7-5, 6-1 al chileno Alejandro Tabilo para alcanzar los cuartos de final en los cuatro grandes. Pero el canadiense nunca ha pasado de las semifinales.

“No tener a Sinner en las semifinales es otra oportunidad, pero tienes que estar ahí”, dijo Auger-Aliassime. “Así que tengo que concentrarme en el próximo partido”.

Matteo Berrettini, el otro italiano que seguía en competencia y reconocido por su potente servicio, se unió a Cobolli en los cuartos tras vencer 6-3, 7-6 (2), 7-6 (6) al argentino Juan Manuel Cerúndolo. Berrettini llegó por última vez a cuartos aquí en 2021 —pero no había regresado al torneo desde entonces debido a una serie de lesiones y problemas físicos .

Matteo Arnaldi intentará que sean tres los italianos en los cuartos de final cuando enfrente más tarde al número 19 Frances Tiafoe.