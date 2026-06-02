Brilla Luis Díaz en triunfo de Colombia previo al Mundial

El atacante aportó gol y asistencia en la despedida ante su afición

Luis Diaz, centro, de Colombia, celebra con sus compañeros de la selección después de marcar el segundo gol de su equipo contra Costa Rica en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)

Luis Diaz, centro, de Colombia, celebra con sus compañeros de la selección después de marcar el segundo gol de su equipo contra Costa Rica en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ.- Con un gol y una asistencia de Luis Díaz, Colombia derrotó 3-1 a Costa Rica en un partido de fogueo que sirvió como despedida antes de viajar al Mundial.

La Tricolor se presentó el lunes ante cerca de 25 mil aficionados que llenaron las gradas del estadio El Campín, de Bogotá, y disfrutaron con la exhibición de Díaz, quien habilitó con un saque de esquina a Davinson Sánchez a los 17 minutos y anotó un tanto de gran factura a los 23. Luis Suárez puso cifras definitivas a nueve minutos del final.

“Siempre es bonito y especial jugar ante nuestra hinchada”, comentó Díaz. “Queríamos hacer un partido serio y darle una victoria”.

Costa Rica descontó a los 33 por intermedio de Andrey Soto.

Colombia continuó su preparación con miras al debut en la Copa del Mundo el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México por el Grupo K. Luego se medirá con la República Democrática del Congo el 23 en Guadalajara y cerrará la primera fase el 27 ante Portugal en Miami.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo seguirá sus entrenamientos en Bogotá hasta el jueves cuando viajará a San Diego, donde el domingo enfrentará a Jordania en el último encuentro previo al Mundial.

Colombia alineó de entrada a cinco jugadores de su once tipo y planteó una formación 4-3-3 con la presencia del arquero Camilo Vargas, los defensas Davinson Sánchez y Johan Mojica, el volante Richard Ríos y el extremo Luis Díaz.

Díaz, quien viene de obtener la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern Múnich, abrió el camino de la victoria con el cobro preciso de un córner, que Sánchez remató de cabeza en el área pequeña.

En el ecuador de la primera parte, Díaz firmó el mejor gol de la noche con un regate que hizo pasar de largo a Aarón Salazar y una sutil definición ante el portero Patrick Sequeira.

“Ya sentimos las ganas de estar en el Mundial. Hay que estar tranquilos mentalmente y bien físicamente”, señaló Diaz, que marcó por 22da. ocasión en 73 partidos con su selección.

Costa Rica, que no clasificó al Mundial y está iniciando un nuevo proceso con el argentino Fernando Batista, aprovechó una distracción de la zaga local para descontar con un frentazo de Andrey Soto.

Tras el descanso, Lorenzo hizo cuatro cambios, incluyendo la entrada de James Rodríguez, quien busca su puesta a punto tras disputar solo seis partidos este año luego de su llegada al Minnesota United.

James portó el brazalete de capitán tras recibirlo de Díaz y se situó como enganche en reemplazo de Jorge Carrascal, mientras Jhon Arias tomó el lugar en la banda derecha de Carlos Andrés Gómez, uno de los más activos en el período inicial. En el centro del ataque, Luis Suárez, máximo artillero de la liga portuguesa con el Sporting, sustituyó a Juan Camilo “Cucho” Hernández.

El delantero Jhon Córdoba padece una lesión muscular y no vio acción con el objetivo de recuperarse a tiempo para el estreno en la cita mundialista.

Colombia volvió a dejar dudas en la retaguardia a los 63 minutos con un error que permitió un tiro de Orlando Galo, que salvó Willer Ditta sobre la línea de gol.

A 15 minutos del final, los hinchas se levantaron de sus asientos para despedir a Díaz al momento de ser sustituido y, al mismo tiempo, celebrar la entrada del volante Juan Fernando Quintero y el guardavallas David Ospina, quienes al igual que Camilo Vargas, James Rodríguez y Santiago Arias disputarán su tercer Mundial.

A los 81 minutos, James dibujó un pase largo desde su propio campo y lanzó a la carrera a Suárez, que marcó con un remate cruzado.

“Contento por el gol, pero lo importante era ganar, hicimos un partido serio y correcto”, declaró Suárez.

Cerca del final del compromiso, saltó a la cancha el lateral Daniel Muñoz, que junto con el pivote Jefferson Lerma, se coronó el pasado miércoles con el Crystal Palace en la final de la UEFA Conference League.