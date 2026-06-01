Comienza el Mes del Orgullo 2026: qué esperar de las celebraciones LGBTQ+

Varias personas participan en el Desfile del Orgullo, el 29 de junio de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo)

Varias personas participan en el Desfile del Orgullo, el 29 de junio de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo)

NUEVO LAREDO, TAM.- El Mes del Orgullo ha comenzado en todo Estados Unidos y otros países, con desfiles y fiestas en grandes ciudades y pequeños pueblos para celebrar a las personas LGBTQ+.

Las festividades llenas de arcoíris de este año llegan mientras el gobierno del presidente Donald Trump impulsa políticas para revertir los derechos de las personas transgénero y limitar el reconocimiento de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI).

Jordan Braxton, copresidenta de USA Prides, una organización de grupos del Orgullo LGBTQ+, señala que los eventos siempre han estado arraigados en la protesta.

“Un festival es un momento para celebrar”, comentó. “Esos también son actos de resistencia”.

Las primeras celebraciones del Orgullo surgieron como protesta

El evento tiene sus raíces en la violenta redada policial en el bar gay Stonewall Inn de Nueva York, el 28 de junio de 1969.

La redada desencadenó una serie de protestas públicas y catalizó el movimiento por los derechos de los homosexuales en una época en la que muchas personas LGBTQ+ mantenían su identidad en privado.

Para conmemorar el primer aniversario en junio de 1970, hubo marchas en Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.

Ahora, se realizan eventos en grandes ciudades, suburbios y pequeños pueblos de todo el mundo.

El presidente Bill Clinton proclamó junio como el Mes del Orgullo Gay y Lésbico en Estados Unidos mediante una orden ejecutiva emitida en 1999. Desde entonces, los presidentes demócratas han firmado órdenes similares cada año que han estado en el cargo. Los presidentes republicanos, incluido Trump, no lo han hecho.

Ahora, muchas celebraciones tienen una dosis de desafío

Los desfiles y las ferias callejeras encabezan las celebraciones del Orgullo. Pero hay más que eso.

Las celebraciones del Orgullo en San Francisco incluyen un torneo de golf y una cumbre de derechos humanos. Las de las Ciudades Gemelas de Minneapolis tienen una ruta de bares, y el evento Central Alabama Pride en Birmingham presenta una competencia de canto.

Las celebraciones de este año incluyen eventos principales en Los Ángeles el 14 de junio, Chicago el 20 y 21 de junio, San Francisco el 27 de junio y Nueva York el 28 de junio. Este mes habrá eventos en ciudades como París, Roma, Sao Paulo y Tokio.

Aunque esos eventos existen desde hace más de 50 años, este año marca apenas la sexta edición de una celebración formal del Orgullo en Haddon Township, Nueva Jersey, un suburbio de Filadelfia. Está programado un desfile para el jueves, y una noche comunitaria el viernes.

Isis Petrie Williams, presidenta de Haddon Township Pride, dijo que entre las 2.000 a 3.000 personas que participarán en el desfile habrá bandas de música de escuelas secundarias locales, equipos deportivos juveniles y muchas personas repartiendo dulces.

“Decidimos tener una expresión radical de alegría, aceptación y amor, centrada en la visibilidad y la conexión comunitaria”, manifestó.

Algunos cambios de política no han sido favorables para la comunidad LGBTQ+

Durante años, las políticas en todo Estados Unidos en general reflejaban una mayor aceptación para las personas LGBTQ+, como en junio de 2015, cuando un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

En los últimos años, varias políticas han girado en sentido contrario.

La Corte Suprema falló en marzo contra una prohibición de la “terapia de conversión” para niños LGBTQ+ en Colorado, al considerar que violaba las protecciones de la libertad de expresión.

Durante el Mes del Orgullo del año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que siguiera vigente una prohibición de Tennessee sobre la atención de afirmación de género para niños transgénero.

En esta década, la mayoría de los gobiernos estatales controlados por republicanos han aprobado restricciones similares a la atención de afirmación de género, han prohibido que mujeres y niñas transgénero participen en competencias deportivas femeninas y han restringido qué baños pueden usar las personas transgénero en las escuelas —y, en algunos casos, en otros lugares públicos.

Trump ha firmado órdenes ejecutivas para impulsar algunas de esas mismas políticas a nivel federal.

Una de esas políticas sufrió un revés cuando un tribunal dictaminó el lunes que la prohibición de los soldados transgénero por parte del ejército es ilegal.

Algunos patrocinadores se han retirado de las celebraciones

El año pasado, algunas grandes corporaciones dejaron de aportar a los eventos del Orgullo.

Braxton dijo que este año ha notado que algunas firmas de inversión están reduciendo su apoyo, siguiendo el ejemplo de empresas como Anheuser-Busch y Walmart, que hicieron lo mismo el año pasado.

“Todo es por las políticas de DEI de Trump. Las corporaciones temen que, si patrocinan un evento del Orgullo, esta administración las someta a escrutinio, lo cual es completamente triste”, expresó.

Pero indicó que, en los eventos más pequeños, los negocios locales aumentaron sus patrocinios.

Eso ha sido cierto para Haddon Township Pride, en Nueva Jersey. Williams dijo que la Guardia Costera es el único gran patrocinador nacional que abandonó el evento en los últimos años.

Mientras tanto, hospitales locales, restaurantes, bufetes de abogados, cafeterías y otros negocios están contribuyendo.