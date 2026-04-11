Joven estudiante se quita la vida en colonia Bonanzas; tenía 18 años de edad

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven fue localizado sin vida en el patio de un domicilio de la colonia Bonanzas, tras un reporte al número de emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un suicidio, hechos ocurridos recientemente en esta zona.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada como Eduardo “V”, de 18 años.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al domicilio, donde en el patio trasero localizaron al joven, quien se había quitado la vida. Según versiones recabadas en el lugar, el afectado fue encontrado suspendido y posteriormente descendido por un vecino que intentó brindarle auxilio, sin lograr reanimarlo.

La hermana del fallecido refirió que al arribar a la vivienda lo encontró sin signos vitales. Asimismo, indicó que el joven era estudiante y, de acuerdo con el entorno familiar, no se tenían antecedentes de problemas emocionales conocidos.

Personal de la Guardia Estatal actuó como primer respondiente y procedió a asegurar el área, solicitando la intervención de peritos de Servicios Periciales, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Ante este tipo de situaciones, autoridades de salud reiteran la importancia de buscar apoyo oportuno. En México, las personas pueden comunicarse a la Línea de la Vida al número 800 911 2000, así como al 9-1-1 en caso de emergencia, donde se brinda atención y orientación profesional las 24 horas del día.