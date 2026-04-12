Pierde McIlroy amplia ventaja y se cierra lucha en Masters

Young y Scheffler protagonizan remontadas que reavivan competencia rumbo a definición del torneo en Augusta

El norirlandés Rory McIlroy avanza para realizar su tiro de salida en el hoyo 14, durante la tercera ronda del Masters de Augusta, Georgia, el sábado 11 de abril de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)

El norirlandés Rory McIlroy avanza para realizar su tiro de salida en el hoyo 14, durante la tercera ronda del Masters de Augusta, Georgia, el sábado 11 de abril de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)

AUGUSTA, Georgia.- Rory McIlroy comenzó la tercera ronda del Masters con una ventaja récord de seis golpes tras 36 hoyos. La delantera se había esfumado para cuando salió del green del hoyo 11.

Con una sorpresa tras otra, el Masters pasó el sábado de ser un monólogo para convertirse en una discusión entre varios golfistas que se consideran con méritos para ceñirse la chaqueta verde.

La primera gran amenaza fue Cameron Young, quien ganó The Players Championship en su última participación.

Young firmó una ronda de 65, 7 bajo par, y se fue del Augusta National con una ventaja de un golpe. McIlroy comenzó a luchar en busca de la remontada con un gran birdie para alcanzarlo en el hoyo 14. Para entonces, estaba claro que éste ya no era un espectáculo que el norirlandés protagonizaría en solitario.

Scottie Scheffler también está en la pelea. El jugador número 1 del mundo comenzó el día 12 golpes atrás y firmó un 65 para al menos ponerse a tiro.

“No siento que esté fuera del torneo ”, dijo Scheffler.