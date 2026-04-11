Consolida Municipio transformación urbana en colonia Hipódromo

La alcaldesa subrayó que su administración trabaja de manera integral, asegurando que antes de pavimentar se revisen las condiciones de la infraestructura subterránea. | AGENCIAS

La alcaldesa subrayó que su administración trabaja de manera integral, asegurando que antes de pavimentar se revisen las condiciones de la infraestructura subterránea. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- En una gira de trabajo por la colonia Hipódromo, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de obras de recarpeteo y la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, acciones que mejoran la movilidad y atienden problemáticas de fondo que por años afectaron a las familias de este sector.

Durante el recorrido, la presidenta municipal destacó que estas obras forman parte de un plan integral para transformar la infraestructura urbana de Nuevo Laredo, priorizando calles en mal estado y servicios básicos que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

“Estamos atendiendo un problema de antaño que ponía en riesgo la seguridad de las familias. Hoy estamos dando solución de fondo a estas necesidades”, afirmó Canturosas Villarreal.

En este sentido, se llevó a cabo el recarpeteo asfáltico en las calles Lincoln y Agustín de Iturbide, en la colonia Hipódromo, con una inversión de 1 millón 145 mil 913 pesos, abarcando una superficie de mil 920 metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron bacheo, reciclado y colocación de carpeta asfáltica, renivelación de pozos de visita y señalamiento horizontal, mejorando significativamente las condiciones de tránsito para automovilistas, peatones y transporte público.

“Hoy, gracias al compromiso y liderazgo, se nos hace entrega de esta importante obra de recarpeteo en esta calle que por mucho tiempo era solicitada. Estas acciones reflejan el trabajo constante por mejorar la infraestructura vial, brindando seguridad, mejor movilidad y calidad de vida para los ciudadanos”, señaló María de la Rosa Colombia, en representación de las y los vecinos.

De manera complementaria, el Gobierno Municipal realizó la reconstrucción de la red de atarjeas sanitarias en la calle Reynaldo Garza, entre Venezuela y Guatemala, atendiendo una problemática histórica relacionada con brotes de aguas negras y afectaciones en viviendas.

Con una inversión de 3 millones 142 mil 965 pesos, esta obra incluyó la instalación de nueva tubería de PVC, excavación, desvío de aguas, bombeo y trabajos de rehabilitación integral, permitiendo mejorar el funcionamiento del drenaje en la zona.

La alcaldesa subrayó que su administración trabaja de manera integral, asegurando que antes de pavimentar se revisen las condiciones de la infraestructura subterránea, con el objetivo de evitar futuras afectaciones y garantizar obras duraderas.

“Ustedes son testigos de las malas condiciones de esta calle y que por mucho tiempo la pedían, y hoy es una realidad”, expresó la alcaldesa.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar llevando obra pública a todos los sectores de Nuevo Laredo, con acciones que mejoran la movilidad, fortalecen los servicios básicos y elevan la calidad de vida de las y los neolaredenses.