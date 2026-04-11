Llevan con gran éxito brigada comunitaria en la pulga Los Rieles

​El evento fue encabezado por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño , Presidente de la Barra de Abogados

Nuevo Laredo, Tam.- La Pulga de los Rieles (Lado Sur) fue el escenario de una productiva jornada de apoyo social este sábado, donde la Brigada Comunitaria logró cumplir su objetivo de acercar servicios gratuitos de alta calidad a los ciudadanos que se dieron cita en este punto de la ciudad.

​El evento fue encabezado por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño , Presidente de la Barra de Abogados, en una estrecha colaboración con la Asociación de Comerciantes Unidos por Nuevo Laredo.

​La jornada se distinguió por la eficiencia y la calidez en la atención. Los asistentes que acudieron al cruce de la calle Río de Janeiro y Héroes de Nacataz pudieron acceder a beneficios directos que impactan positivamente en su economía y bienestar, tales como:

​Asesoría Legal: Orientación profesional brindada por integrantes de la Barra de Abogados.

​Atención a la Salud: Servicios médicos y orientación para el cuidado personal.

​Cortes de Cabello: Servicio gratuito de imagen para personas de todas las edades.

​Apoyo y Orientación: Módulos de atención ciudadana con diversos servicios adicionales.

​El Lic. Jorge Luis Miranda Niño destacó la importancia de realizar estas jornadas precisamente en espacios de gran convivencia popular como lo es el Lado Sur de la Pulga de los Rieles, facilitando que las familias realicen sus actividades cotidianas y, al mismo tiempo, reciban atención profesional sin costo alguno.

​Por su parte, la Asociación de Comerciantes Unidos por Nuevo Laredo reafirmó su disposición para seguir haciendo equipo en beneficio de la gente, demostrando que la unión entre el sector profesional y el comercial es una fórmula ganadora para el desarrollo social de la localidad.

​Con esta brigada, se consolida una ruta de trabajo constante que busca llevar soluciones reales y atención directa a cada rincón de Nuevo Laredo.