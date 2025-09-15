Invitan al tradicional desfile cívico por el aniversario de la Independencia de México

Este martes 16 de septiembre sobre la avenida Guerrero a partir de las 9 de la mañana

Nuevo Laredo, Tam. -El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a disfrutar del tradicional desfile cívico conmemorativo del aniversario de la Independencia de México, que se llevará a cabo este martes 16 de septiembre sobre la avenida Guerrero a partir de las 9 de la mañana.

En esta edición participarán 87 contingentes con un total de 4 mil 718 personas, quienes recorrerán la principal avenida de la ciudad desde la calle Dr. Mier hasta Bolívar, ofreciendo a las familias neolaredenses un evento lleno de historia, cultura y orgullo patrio.

El desfile contará con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instituciones educativas de todos los niveles, dependencias de gobierno, asociaciones, clubes, cabalgantes y diversos grupos representativos que año con año dan vida a esta festividad nacional.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las familias a acudir y ser parte de esta tradición que une a generaciones en torno al amor por México y al legado de libertad que dieron los héroes de la Independencia.