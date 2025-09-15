Arresta CBP a fugitivo buscado por delito sexual contra un menor

LAREDO, Texas— Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, del Puerto de Entrada de Laredo, detuvieron a un hombre buscado por un presunto delito sexual contra un menor.

“Nuestros oficiales de CBP desempeñan un papel fundamental en la protección de nuestras comunidades al identificar y detener a las personas que representan una amenaza para la seguridad pública”, dijo el Director del Puerto Alberto Flores, Puerto de Entrada de Laredo.

La aprehensión del fugitivo ocurrió el jueves 11 de septiembre, cuando oficiales de la CBP en el Puente Juárez-Lincoln remitieron a Alberto David Torres, ciudadano estadounidense de 31 años, para una inspección secundaria. Tras escoltar al pasajero a la inspección secundaria, la verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por un delito grave por contacto sexual indecente con un menor, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Webb en Laredo, Texas. En Texas, el contacto sexual indecente con un menor se clasifica como un delito grave de segundo grado, que puede resultar en una pena de prisión de hasta 20 años y una multa máxima de $10,000. Torres fue entregado a la Oficina del Sheriff del Condado de Webb a la espera de su proceso penal.