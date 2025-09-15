Incauta CBP más de $16 millones en metanfetamina

En un envío de mango congelado en el Puente del Comercio Mundial

LAREDO, Texas – Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el Puente de Comercio Mundial frustraron un duro intento de contrabando de narcóticos, confiscando 16 millones de dólares en presunta metanfetamina escondida en un envío de mango congelado.

“No es inusual encontrar narcóticos fuertes mezclados con productos frescos, y nuestros oficiales emplearon una combinación eficaz de herramientas de alta tecnología y de localización para desmantelar esta importante carga de metanfetamina”, declaró Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo. “Las incautaciones de narcóticos fuertes a esta escala subrayan no solo la omnipresencia de la amenaza de las drogas, sino también nuestro firme compromiso con la seguridad de nuestra frontera”.

La incautación ocurrió el martes 9 de septiembre en el Puente del Comercio Mundial cuando un oficial de la CBP remitió un tráiler que transportaba un cargamento de mango congelado para una inspección secundaria. Tras un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y un rastreo canino, los oficiales de la CBP descubrieron 733 paquetes con 1790.59 libras de presunta metanfetamina ocultos en el cargamento.

Los narcóticos tienen un valor estimado en la calle de $16,006,837.

La CBP incautó los narcóticos. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal sobre la incautación.