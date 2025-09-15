El Dólar
Compra:
$17.60
Venta:
$18.80
EN VIVO

Duplantis rompe récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez y gana su tercer título mundial

Duplantis, quien creció en Luisiana pero compite por Suecia, el país natal de su madre, ganó fácilmente su 49ta competencia consecutiva

Sweden's Armand Duplantis makes an attempt in the men's pole vault final at the World Athletics Championships in Tokyo, Monday, Sept. 15, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
AP

TOKIO (AP) — Armand “Mondo” Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por 14ta vez, superando el lunes los 6,30 metros para atrapar su tercer título
Duplantis, quien creció en Luisiana pero compite por Suecia, el país natal de su madre, ganó fácilmente su 49ta competencia consecutiva, luego mantuvo al público en el Estadio Nacional de Tokio alrededor durante otra media hora llena de drama para verlo intentar batir la plusmarca.
Superó su altura máxima en su tercer y último intento: la barra aún rebotaba pero no caía mientras él saltaba del colchón para comenzar el festejo.
Recibirá 70.000 dólares por la victoria más un bono de 100.000 dólares por establecer el récord en el Mundial.

Trump sugiere acuerdo sobre el futuro de TikTok y anuncia llamada con Xi

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.