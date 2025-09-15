El Dólar
Trump sugiere acuerdo sobre el futuro de TikTok y anuncia llamada con Xi

Trump también dijo que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping

El logotipo de la aplicación de TikTok en un iPhone el viernes 17 de enero de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
AP

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump publicó el lunes en su red social que una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China salió bien y que se alcanzó un acuerdo respecto a “‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar mucho”.
El comentario de Trump sugiere que la empresa es TikTok, la plataforma de videos asociada con China que bajo la ley estadounidense debe ser vendida o, de lo contrario, cesar operaciones.
El presidente republicano ha extendido repetidamente el plazo sobre el destino de TikTok y no se comprometió con un acuerdo cuando se le preguntó al respecto anoche. Trump también dijo que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping.

