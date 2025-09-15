Firman ANAM y UTNL convenio para fortalecer la formación académica y el desarrollo regional

Ciudad de México.- Con el propósito de impulsar la formación académica y profesional de las y los estudiantes tamaulipecos, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL), firmaron un convenio de colaboración que permitirá vincular a la comunidad estudiantil con uno de los sectores estratégicos más importantes para el país: el comercio exterior y la seguridad fronteriza.

Correspondió al licenciado Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y al rector de la UTNL, Mtro. José Antonio Tovar Lara, signar dicho convenio con en un acto celebrado en las instalaciones de la ANAM, y donde además estuvo presente el Mtro. José Sánchez Pérez, director general de Planeación Aduanera, y otras autoridades de la referida agencia.

Al respecto el licenciado Marín Mollinedo dijo que esta alianza estratégica representa una nueva visión de formación aduanera, orientada a elevar la calidad del servicio público, profesionalizar al personal y responder con eficiencia a los desafíos del comercio global.

Asimismo, indicó que el acuerdo impulsará el desarrollo regional y abrirá nuevas oportunidades para que estudiantes realicen su servicio social y prácticas profesionales en instalaciones aduaneras, vinculando su talento con las tareas sustantivas del Estado.

Por su parte el rector de la UTNL, Ing. José Antonio Tovar Lara, manifestó que este convenio representa mucho más que un acuerdo institucional, “es el inicio de una alianza estratégica que vincula directamente a la educación superior con uno de los sectores más dinámicos y fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país: el sector aduanero y logístico”.

Gracias a este convenio, alumnas y alumnos de la UTNL recibirán capacitación en las instalaciones de la ANAM, lo que les brindará experiencia práctica en procesos reales del ámbito aduanero, y con la posibilidad de llegar a ser contratados.

“Este esquema de colaboración permitirá que los alumnos fortalezcan su formación académica con experiencia práctica en procesos reales del ámbito aduanero”, subrayó el rector.

Tovar Lara abundó que la universidad ya ha compartido con la ANAM más de 100 currículum vitae de jóvenes preparados en sus aulas, listos para integrarse a tareas sustantivas del servicio aduanero nacional, a la vez que reconoció la confianza de la ANAM y del Gobierno del Estado en la UTNL, y agradeció el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, por su compromiso con la educación superior.

“Refrendamos nuestra misión de ser un referente educativo en la frontera norte de México, contribuyendo al desarrollo regional y fortaleciendo la confianza de que la educación es la mejor inversión para transformar nuestro país”.