Laborarán oficialías del Registro Civil medio día hoy; mañana martes cierran

Será el próximo miércoles 17 de septiembre cuando reanuden actividades

Erika de León Rivera, Oficial Primera del Registro Civil. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web
Nuevo Laredo, Tam. –Erika de León Rivera, oficial primera del Registro Civil, informó que este lunes 15 de septiembre, tanto la oficialía a su cargo como las otras tres oficialías, darán servicio solamente hasta las 12:00 del mediodía.
En lo que respecta al martes 16 de septiembre, mencionó que será un día inhábil por concepto del Día de la Independencia de México, por lo que las oficialías permanecerán cerradas, reiniciando labores el miércoles 17 de septiembre, en sus horarios normales que son de 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde.
