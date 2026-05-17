Invita Municipio al Festival Atlético de Velocidad para estudiantes de secundaria

Las autoridades municipales exhortaron a la comunidad estudiantil, entrenadores y familias a sumarse y apoyar este encuentro deportivo. [Agencias]

Las autoridades municipales exhortaron a la comunidad estudiantil, entrenadores y familias a sumarse y apoyar este encuentro deportivo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar el deporte y fomentar la sana competencia entre las juventudes neolaredenses, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, invita a participar en el Festival Atlético de Velocidad, evento que reunirá a jóvenes talentos del atletismo de nivel secundaria.

La competencia se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo de 2026 en la Pista de Atletismo del Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad Deportiva, donde las y los participantes demostrarán su disciplina, preparación y espíritu competitivo en las distintas pruebas de velocidad.

El festival contará con categorías femenil y varonil, y está dirigido a estudiantes de secundaria interesados en desarrollar sus habilidades deportivas en un entorno de convivencia y fortalecimiento físico.

A través de este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte y la promoción de espacios que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de Nuevo Laredo.

Las autoridades municipales exhortaron a la comunidad estudiantil, entrenadores y familias a sumarse y apoyar este encuentro deportivo que busca fortalecer la cultura física y descubrir nuevos talentos del atletismo local.