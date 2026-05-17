El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.60
EN VIVO

Invita Municipio al Festival Atlético de Velocidad para estudiantes de secundaria

La competencia se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo

Las autoridades municipales exhortaron a la comunidad estudiantil, entrenadores y familias a sumarse y apoyar este encuentro deportivo. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar el deporte y fomentar la sana competencia entre las juventudes neolaredenses, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, invita a participar en el Festival Atlético de Velocidad, evento que reunirá a jóvenes talentos del atletismo de nivel secundaria.

La competencia se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo de 2026 en la Pista de Atletismo del Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad Deportiva, donde las y los participantes demostrarán su disciplina, preparación y espíritu competitivo en las distintas pruebas de velocidad.

El festival contará con categorías femenil y varonil, y está dirigido a estudiantes de secundaria interesados en desarrollar sus habilidades deportivas en un entorno de convivencia y fortalecimiento físico.

A través de este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte y la promoción de espacios que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de Nuevo Laredo.

Las autoridades municipales exhortaron a la comunidad estudiantil, entrenadores y familias a sumarse y apoyar este encuentro deportivo que busca fortalecer la cultura física y descubrir nuevos talentos del atletismo local.

Aprueba Cabildo donación de predio al IMSS
Reconoce Dámaso Anaya labor docente como pilar en la transformación de la UAT

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.