Reconoce Dámaso Anaya labor docente como pilar en la transformación de la UAT

Al encabezar el festejo por el Día del Maestro

El rector Dámaso Anaya aseveró que los docentes son la principal fortaleza de la UAT, con cuyo esfuerzo se logró este año el 100 % de sus programas de licenciatura acreditados. [Agencias]

El rector Dámaso Anaya aseveró que los docentes son la principal fortaleza de la UAT, con cuyo esfuerzo se logró este año el 100 % de sus programas de licenciatura acreditados. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El rector Dámaso Anaya Alvarado felicitó al personal docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y destacó que su labor es clave para consolidar a la institución como un referente de calidad educativa a nivel nacional.

Al encabezar el festejo por el Día del Maestro, el rector Dámaso Anaya aseveró que los docentes son la principal fortaleza de la UAT, con cuyo esfuerzo se logró este año el 100 % de sus programas de licenciatura acreditados.

“Es un día muy especial. Les tengo que agradecer todo lo que han hecho por la Universidad. Muchas gracias a todos por su esfuerzo y dedicación”, indicó.

El rector asentó que la UAT es la quinta universidad del país en lograr que el total de su matrícula escolar curse programas educativos evaluados y certificados por organismos nacionales de educación superior.

Resaltó también que la máxima casa de estudios superó este año el 40 % de sus programas de posgrado acreditados a nivel nacional.

Asimismo, subrayó el crecimiento sostenido en movilidad académica nacional e internacional, con la meta de formar el recurso humano idóneo para Tamaulipas y México.

En materia de investigación, Dámaso Anaya informó que la UAT duplicó el número de proyectos, y que pronto atenderá al 50 % de los jóvenes que cursan la educación superior pública en el estado.

Subrayó que la preferencia de los aspirantes se debe a la excelencia de los maestros, quienes han sabido transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones.

El rector ofreció su mensaje en el marco del tradicional festejo del Día del Maestro que, en honor a la planta docente, es organizado por la institución, en coordinación con las autoridades del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT), replicando esta celebración en las sedes universitarias de la zona norte, centro y sur del estado.