Aprueba Cabildo donación de predio al IMSS

La alcaldesa adelantó que existe interés del Instituto Mexicano del Seguro Social para continuar impulsando este tipo de proyectos en la ciudad debido al crecimiento que registra Nuevo Laredo. [Agencias]

La alcaldesa adelantó que existe interés del Instituto Mexicano del Seguro Social para continuar impulsando este tipo de proyectos en la ciudad debido al crecimiento que registra Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, el Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la donación de un predio municipal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), proyecto impulsado como parte de la estrategia nacional promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados.

El inmueble autorizado se encuentra ubicado en el fraccionamiento Arboledas y contará con una superficie de 2 mil 800 metros cuadrados, espacio donde el IMSS desarrollará uno de los nuevos centros especializados para la atención integral, educación y cuidado de niñas y niños, fortaleciendo además el respaldo a madres trabajadoras y familias neolaredenses.

Durante la sesión, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que esta decisión representa una acción trascendental enfocada en el bienestar social y el futuro de la ciudad.

“El servicio público nos exige todos los días tomar decisiones que trasciendan el presente y siembren un mejor futuro para nuestra ciudad. Hoy tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para respaldar con hechos a las familias, a nuestras niñas y niños y muy especialmente a las mujeres trabajadoras de Nuevo Laredo”, expresó la presidenta municipal.

La alcaldesa señaló que este nuevo espacio forma parte de las acciones nacionales orientadas a ampliar la infraestructura de atención infantil y generar mayores oportunidades para las mujeres que forman parte de la vida laboral.

“Este terreno representa la base sólida sobre la cual el IMSS edificará uno de los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil y forma parte de la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados. Al aprobar esta donación, esta administración municipal se convierte en un aliado fundamental para garantizar atención infantil de la más alta calidad”, afirmó.

Adicionalmente, Carmen Lilia Canturosas destacó que este proyecto será posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado de Tamaulipas que encabeza el gobernador Américo Villarreal y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, quienes se han mantenido cercanos y en constante comunicación para respaldar proyectos estratégicos que fortalezcan el bienestar de las familias neolaredenses.

La presidenta municipal reconoció que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno Estatal han mostrado disposición para continuar impulsando infraestructura social, educativa y de salud en la ciudad, especialmente ante el crecimiento que registra Nuevo Laredo.

“Fortalecer al Seguro Social es fortalecer de manera directa el bienestar de nuestra propia gente. La protección y el cuidado de la primera infancia no pueden esperar y como Ayuntamiento es nuestro deber ético, político y social sumar esfuerzos institucionales para que esta infraestructura de vanguardia se quede aquí en Nuevo Laredo”, puntualizó la alcaldesa.

Durante la sesión también se destacó que el crecimiento de la ciudad y de sectores como Arboledas hace necesaria una mayor infraestructura social que permita brindar mejores condiciones de desarrollo para las familias y sus hijas e hijos.

Además, la alcaldesa adelantó que existe interés del Instituto Mexicano del Seguro Social para continuar impulsando este tipo de proyectos en la ciudad debido al crecimiento que registra Nuevo Laredo.

“Votemos a favor de la paz mental de las madres trabajadoras, votemos por el desarrollo pleno de nuestras infancias y sigamos demostrando con hechos tangibles que en Nuevo Laredo el bienestar de las familias siempre será nuestra máxima prioridad”, concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con los gobiernos estatal y federal para impulsar proyectos que fortalezcan el bienestar social, la atención a la niñez y la calidad de vida de las familias neolaredenses.