Reportan desaparición de más de 80 niños tras ataques escolares

Un estudiante que fue secuestrado a fines de abril es fotografiado poco después de su liberación en Lokoja, Nigeria, el 7 de mayo del 2026. (AP foto/Haruna Yahaya)

Un estudiante que fue secuestrado a fines de abril es fotografiado poco después de su liberación en Lokoja, Nigeria, el 7 de mayo del 2026. (AP foto/Haruna Yahaya)

ABUYA, Nigeria.- Una ola de ataques contra escuelas en Nigeria durante la última semana ha dejado a más de 80 niños desaparecidos, informaron el domingo funcionarios locales y un grupo de derechos humanos.

Los sujetos asaltaron una escuela primaria en el estado de Borno en el extremo noreste de Nigeria, en algún momento entre el miércoles y el jueves. Los militantes secuestraron allí a 42 niños, en las zonas de Askira Uba y Chibok.

Amnistía Internacional indicó que ese ataque ocurrió en la aldea de Mussa, cerca del bosque de Sambisa, un bastión del Boko Haram y de su grupo escindido, una filial del Estado Islámico conocida como la Provincia del Estado Islámico en África Occidental.

En todo el país, dos escuelas secundarias en el estado suroccidental de Oyo fueron atacadas con pocas horas de diferencia el viernes, y al menos 40 niños fueron secuestrados allí, según la filial de Amnistía en Nigeria. Este tipo de secuestros son poco frecuentes en esta zona en particular.

El grupo de derechos humanos advirtió el domingo que la amenaza de secuestro está obligando a muchos niños a dejar la escuela, mientras que niñas menores de edad están siendo sacadas de las aulas y forzadas a casarse por familias que buscan protegerlas.

Peter Wabba, un funcionario del gobierno de Mussa, señaló el domingo que le informaron que el “número exacto” de niños secuestrados en Oyo fue de 48.

“El gobierno nos está asegurando que están haciendo todo lo posible para que estos niños sean rescatados, pero hasta ahora seguimos esperando”, dijo Wabba a The Associated Press.

Amnistía también afirmó que las autoridades “nunca cumplen las promesas de investigar los incidentes y llevar a los responsables ante la justicia”.

“Las víctimas y sus familias siguen sin tener acceso a la justicia”, sostuvo.

El portavoz de la policía, Ayanlade Olayinka, declaró a la AP el sábado que tres hombres armados fueron detenidos en relación con el ataque en Oyo, que ocurrió en la zona de Oriire, a unos 220 kilómetros (135 millas) de la ciudad de Lagos.

Los sospechosos fueron identificados por la comunidad y arrestados, explicó Olayinka. La policía no dijo si estaba buscando a más sospechosos.

Los secuestros de escolares son comunes en Nigeria, el país más poblado de África, especialmente en el norte. El año pasado, dos secuestros masivos en escuelas sacudieron a la nación, con más de 300 niños raptados en la región septentrional.

Los secuestros en escuelas han llegado a definir la inseguridad en Nigeria, y analistas señalan que a menudo se debe a que las bandas armadas ven las escuelas como objetivos estratégicos que pueden explotar para atraer más atención.