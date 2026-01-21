Invita Municipio a ganaderos a aprovechar programa gratuito de sanidad animal

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, hace un llamado a los pequeños ganaderos de la ciudad para que aprovechen el programa de aplicación gratuita de ivermectina, una acción permanente orientada a fortalecer la sanidad animal y respaldar de manera directa al sector pecuario local.

Este beneficio tiene como objetivo mejorar la salud y la productividad del ganado mediante el control oportuno de parásitos internos y externos, los cuales afectan de manera directa el bienestar de los animales y el rendimiento de las unidades de producción. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con una ganadería más fuerte, eficiente y sustentable.

El programa contempla la aplicación gratuita de ivermectina hasta para 50 cabezas de ganado por productor, lo que representa una medida preventiva clave para evitar enfermedades, reducir riesgos sanitarios y generar un ahorro económico significativo para las y los ganaderos de Nuevo Laredo.

La administración municipal invita a los productores interesados a acercarse a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicadas en Calle Matamoros número 309 altos, en el sector centro, donde podrán recibir información detallada y orientación para acceder a este importante apoyo que contribuye al desarrollo del campo y al fortalecimiento de la actividad ganadera en la región.