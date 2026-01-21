Impulsa exitosa temporada de cacería el turismo y la derrama económica de Nuevo Laredo

Al registrar un incremento del 20 al 30 por ciento en el número de cazadores respecto al año pasado

La colaboración con los clubes de cacería también ha sido clave para llevar un control diario del número de visitantes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y a la visión de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la ciudad registra cifras históricas en turismo cinegético. La temporada de cacería 2024–2025 se perfila como una de las más exitosas en la historia reciente de Nuevo Laredo, al registrar un incremento del 20 al 30 por ciento en el número de cazadores respecto al año pasado.

El director de Turismo, Alfredo Guarneros, informó que de acuerdo con los primeros cortes proporcionados por ANGADI, ya se superaron las cifras de la temporada anterior, en la que se recibió la visita de 2 mil 600 cazadores. Para este año, se estima cerrar con más de 3 mil cazadores, una vez que concluya oficialmente la temporada el próximo 8 de febrero.

“Ya superamos los números del año pasado y estimamos cerrar la temporada con un crecimiento del 20 al 30 por ciento. Hay muchos cazadores que estaban esperando la llegada de ciertas especies para realizar una buena cacería, por lo que esperamos aún un mayor repunte en estos días. Los resultados son reflejo del trabajo que se ha realizado durante todo el año y de esta temporada, bajo la instrucción clara que nos dio desde el inicio la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal”, señaló Guarneros.

El funcionario destacó que este logro es resultado de una estrecha coordinación entre el gobierno municipal, estatal y federal, trabajando de la mano con la SEDENA en el tema de permisos y cruces de armas, así como con la Guardia Nacional y la Guardia Estatal para garantizar la seguridad durante los traslados de los cazadores, tanto en carreteras como en brechas de los ranchos.

Asimismo, resaltó el papel del Gobierno Municipal, a través del módulo de atención instalado en el Puente Internacional II, donde se brinda apoyo en trámites de migración, internación temporal de vehículos y permisos, además del respaldo de áreas como Tránsito, Protección Civil y Vialidad, que han contribuido a que la temporada fluya de manera ordenada y segura.

La colaboración con los clubes de cacería también ha sido clave para llevar un control diario del número de visitantes, lo que ha permitido dimensionar la positiva derrama económica que beneficia a hoteles, restaurantes y comercios locales, como carnicerías y establecimientos de venta de bebidas.

En términos económicos, Guarneros recordó que en la temporada pasada se generó una derrama aproximada de 15 millones de dólares, mientras que para este año se proyecta alcanzar entre 17 y 18 millones de dólares, consolidando a Nuevo Laredo como un destino estratégico para el turismo cinegético en la región.