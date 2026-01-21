Apoya alcaldesa Carmen Lilia Canturosas al IMSS con camas y sillas de ruedas

Esta acción se suma a los esfuerzos realizados en octubre de 2025, cuando la presidenta municipal entregó 40 camas hospitalarias al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS y al Hospital General de Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con una visión de gobierno sensible, resolutiva y centrada en las personas, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal respondió de manera inmediata ante una necesidad prioritaria del sector salud, al donar cinco camas hospitalarias y 10 sillas de ruedas al Hospital del Seguro Social de Nuevo Laredo.

La acción refleja el compromiso permanente de la alcaldesa por garantizar atención digna a las familias neolaredenses, demostrando que su administración no se limita por competencias institucionales cuando está en juego el bienestar de la ciudadanía.

Luego de la saturación en el servicio hospitalario y la demanda de pacientes, personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con el Sistema DIF, acudió al hospital público para hacer entrega del equipamiento, el cual fue destinado de manera inmediata a enfermos que se encontraban recibiendo atención en condiciones improvisadas.

La presidenta municipal destacó que su gobierno se ha caracterizado por atender las necesidades más sensibles con responsabilidad social y voluntad política.

“En Nuevo Laredo siempre estamos atentos a estos problemas tan sensibles, con el apoyo y ayuda del Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya buscamos solucionarlos con prontitud . Cuando se trata de salud y dignidad humana, la respuesta debe ser inmediata. Nuestro gobierno está para servir, para actuar y para acompañar a nuestra gente en los momentos más importantes”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

Cabe destacar que esta acción se suma a los esfuerzos realizados en octubre de 2025, cuando la presidenta municipal entregó 40 camas hospitalarias al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS y al Hospital General de Nuevo Laredo, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura médica local y respaldando la estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para mejorar los servicios de salud en todo el país.

Con hechos concretos, el Gobierno Municipal reafirma que coloca al ciudadano en el centro de cada decisión, consolidando un modelo de gestión que asume la inversión en salud pública como una responsabilidad social prioritaria, más allá de cualquier ámbito administrativo.