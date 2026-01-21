Responde Vinícius a abucheos y lidera goleada del Real Madrid en Champions

El brasileño firmó gol y tres asistencias ante Mónaco, reconciliándose con la afición del Bernabéu

Vinicius Junior del Real Madrid celebra su gol en el encuentro ante el Monaco en la Liga de Campeones el martes 20 de enero del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

MADRID.- Con tres asistencias y un gol, Vinícius Júnior silenció el martes a los aficionados que lo habían abucheado nuevamente al inicio del encuentro en que el Real Madrid terminó goleando 6-1 al Mónaco en la Liga de Campeones.

Parte de la multitud en el Estadio Santiago Bernabéu abucheó al delantero brasileño casi cada vez que tocaba el balón al principio del partido en Madrid. Las muestras de rechazo se disiparon a medida que avanzaba el encuentro y prácticamente desaparecieron cuando Vinícius anotó su primer gol esta temporada en la Liga de Campeones a los 63 minutos.

Los abucheos iniciales no fueron tan fuertes como en la victoria del sábado por 2-0 sobre el Levante en la liga española. En ambas ocasiones, los aficionados pitaron cuando se anunció el nombre de Vinícius en la alineación titular, pero esta vez el partido terminó con los aficionados del lado del jugador que fue elegido el hombre del partido.

Vinícius ha tenido una temporada gris y algunos aficionados lo veían como una de las razones por las que el entrenador Xabi Alonso fue reemplazado la semana pasada.

El brasileño se confrontó con el exastro del Madrid y de la selección española. Alonso fue reemplazado como estratega tras una caótica etapa de ocho meses.

Según se informa, Vinícius fue el principal jugador que no apoyó a Alonso en el vestuario.

Vinícius anotó el martes con un disparo bien colocado después de superar a un par de defensores y tirar al ángulo superior. No se dirigió hacia los aficionados para celebrar, sino que abrazó a sus compañeros cerca del centro del campo y luego corrió hacia la banda para saludar y abrazar al nuevo entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.

Asimismo, asistió en los goles de Kylian Mbappé a los 26 minutos y de Franco Mastantuono a los 51. El brasileño también asistió con un centro que llevó a un autogol del defensor del Mónaco, Thilo Kehrer, a los 55.

“Vini, estamos contigo”, decía una pancarta sostenida por un aficionado en el Bernabéu.

Mbappé anotó en el quinto minuto para poner a los anfitriones por delante. Abrazó a Vinícius después de su segundo gol en la primera mitad, y nuevamente tras el silbatazo final.

Mbappé y Arbeloa habían salido en defensa de Vinícius recientemente. Mbappé dijo que el público no debería señalar a Vinícius como el culpable de las dificultades del equipo.

Muchos aficionados aplaudieron un intento de Vinícius en el séptimo minuto, errado por poco desde dentro del área. A los 40, cuando jugó mal un balón, algunos de los aficionados comenzaron a abuchear nuevamente, pero muchos más aplaudieron en respuesta.

No hubo abucheos inmediatos hacia el presidente del club, Florentino Pérez, como sí había sucedido contra el Levante.

Mbappé pareció disculparse con los aficionados del Mónaco, su exequipo, después de anotar. El francés suma 18 goles en la Liga de Campeones para el Madrid, la mayor cantidad de cualquier jugador en las primeras 20 apariciones con el club, por delante de los 14 de Cristiano Ronaldo.

Jude Bellingham, quien también fue abucheado por algunos aficionados el sábado, anotó el sexto gol del Madrid a los 80.

Vinícius estuvo cerca de anotar nuevamente en un contragolpe en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

El Madrid llegó al partido contra el Levante tras una racha de dos descalabros consecutivas que incluyó la derrota en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí ante el Barcelona, lo que provocó la salida de Alonso, y una vergonzosa eliminación contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

Se guardó un minuto de silencio antes del partido en honor a las víctimas del accidente de tren que mató a más de 40 personas en el sur de España el domingo.