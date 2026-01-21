Sufre Manchester City derrota histórica y PSG cae sorpresivamente en Champions

Kylian Mbappá celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol del Real Madrid en la victoria 6-1 ante Mónaco en la Liga de campeones, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Kylian Mbappá celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol del Real Madrid en la victoria 6-1 ante Mónaco en la Liga de campeones, el martes 20 de enero de 2026. (AP Foto/José Bretón)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Liga de Campeones, sucumbiendo el martes 3-1 ante el modesto club noruego Bodø/Glimt. El monarca defensor Paris Saint-Germain también tropezó inesperadamente al perder 2-1 de visita al Sporting de Lisboa.

Vinicius Junior convirtió los abucheos de sus propios aficionados en aplausos al anotar para el Real Madrid en la paliza 6-1 que el gigante español le propinó a Mónaco, el antiguo equipo de Kylian Mbappé. El astro francés firmó un doblete para el cuadro merengue, mientras que Jude Bellingham y Franco Mastantuno también marcaron.

Arsenal se convirtió en el primer equipo en asegurar la clasificación directa para los octavos de final tras salir victorioso 3-1 en el feudo del Inter de Milán, manteniendo su paso inmaculado en la fase de liga tras siete jornadas.

El plantel de estrellas del City que dirige Pep Guardiola fue zarandeado dentro de un estadio con capacidad para 8.000 personas en Bodø, una ciudad pesquera noruega al norte del Círculo Polar Ártico cuyo club de fútbol compite en la Liga de Campeones por primera vez en esta edición.

La expulsión de Rodri, el ganador del Balón de Oro en 2024, en la segunda mitad completó una aciaga noche para el City, un club que gasta grandes sumas en fichajes, en Bodø, una ciudad pesquera con una población de alrededor de 55.000 habitantes y ubicada al norte del Círculo Polar Ártico, a más de 1.000 kilómetros al norte de Oslo.

“Todo está saliendo mal”, expresó Guardiola, cuyo equipo venía de una dura derrota en el derbi mancuniano contra Manchester United en la Liga Premier el sábado.

El gol a los 90 minutos del delantero colombiano Luis Suárez le dio al Sporting la victoria ante el PSG, que —al igual que el City— tendrá que exigirse en la última jornada la próxima semana para clasificarse automáticamente a los octavos de final y evitar tener que pasar por los playoffs a doble partido por segunda temporada consecutiva.

El PSG retrocedió al quinto lugar y el City al séptimo —y es probable que caigan más después de los partidos del miércoles.

Los ocho primeros de la fase de liga avanzan directamente a los octavos de final. Muchos de los mejores equipos de Europa están luchando para evitar caer en las posiciones 9-24 y tener que transitar por los playoffs.

Fiasco del City

Kasper Høgh firmó goles desde corta distancia a los 22 y 24 minutos para que Bodø/Glimt se encaminara a su primera victoria en la competición.

Jens Petter Hauge enloqueció a los aficionados locales dentro del estadio Aspmyra al clavar el balón en el ángulo superior a los 58, poniendo un asombroso 3-0 en el marcador.

El City respondió mediante Rayan Cherki a los 60, pero las esperanzas de una remontada se vieron minadas por Rodri al ser expulsado a los 62 tras recibir una segunda tarjeta amarilla en rápida sucesión.

La victoria no fue casualidad para Bodø, que constantemente perforó la porosa defensa del City, muy mermada por lesiones, en jugadas de contragolpes. Les anularon dos goles por decisiones de fuera de juego ajustadas, además de remecer el travesaño y forzar algunas intervenciones providenciales de Gianluigi Donnarumma.

El City ha gastado más de 500 millones de dólares en nuevos fichajes durante los últimos 12 meses, pero está pasando por un mal momento.

Esta sorpresa se encuentra entre los resultados más improbables a lo largo de los años en la Liga de Campeones, destacándose la victoria del club moldavo Sheriff por 2-1 ante el Real Madrid 2021, el triunfo de Rubin Kazán por 2-1 ante el Barcelona de Guardiola en 2009, y el Basilea suozo venciendo al Manchester United de Alex Ferguson por el mismo marcador en 2011.

Kairat sin victorias

El club kazajo Kairat Almaty, otro debutante en el torneo, se mantuvo como uno de los cuatro equipos sin una victoria hasta ahora tras caer 4-1 ante Club Brujas.

Los belgas anotaron dos veces en cada mitad para conseguir su segunda victoria en la fase de liga y con siete puntos no pierde la ilusión de acceder a los playoffs.

Kairat sigue hundido en el fondo de la tabla con un solitario punto.