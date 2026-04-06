Invita DIF Nuevo Laredo a juego con causa de Tecos de los Dos Laredos

Se llevará a cabo este 7 de abril a las 8:00 de la noche, en el Parque La Junta

El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a asistir al próximo Juego con Causa, que se llevará a cabo este 7 de abril a las 8:00 de la noche, en el Parque La Junta. [Agencias]

El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a asistir al próximo Juego con Causa, que se llevará a cabo este 7 de abril a las 8:00 de la noche, en el Parque La Junta. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo ha fortalecido sus programas de atención a la población vulnerable gracias a los recursos recaudados mediante el Juego con Causa, iniciativa realizada con los Tecos de los Dos Laredos desde el año 2023.

Derivado de la participación ciudadana y del trabajo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, los fondos obtenidos han sido destinados a acciones prioritarias en materia de salud e inclusión social.

En el año 2023, se recibió un donativo de 264 mil 750 pesos, el cual, sumado a otros recursos, permitió cubrir el 50 por ciento de la Segunda Campaña de Aparatos Auditivos, beneficiando a 100 personas con la entrega de 204 auxiliares auditivos.

Para el año 2024, bajo la causa Unidos contra el Cáncer de Mama, se obtuvo una recaudación de 273 mil pesos, con la cual se cubrió el 20 por ciento de la Sexta Campaña de Operación de Cataratas, beneficiando a 110 pacientes.

En 2025, con un enfoque en la inclusión, se recaudaron 273 mil 560 pesos, monto que fue distribuido de manera equitativa entre los seis Centros de Atención Múltiple (CAM) de la ciudad, con el objetivo de fortalecer los programas educativos dirigidos a niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

“El Juego con Causa es un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando la sociedad se involucra en acciones solidarias. Los recursos obtenidos han sido aplicados de manera responsable y transparente, generando beneficios directos para quienes más lo necesitan. Invitamos a la ciudadanía a continuar participando en esta iniciativa que contribuye al bienestar de nuestra comunidad”, señaló el director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías.

El Sistema DIF Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a asistir al próximo Juego con Causa, que se llevará a cabo este 7 de abril a las 8:00 de la noche, en el Parque La Junta.

Los boletos tienen un costo de 100 pesos en entrada general y se encuentran disponibles en las instalaciones del Sistema DIF Nuevo Laredo. Asimismo, el día del evento podrán adquirirse directamente en la entrada del parque.

De igual forma, se hace una invitación a las familias a sumarse a esta causa adquiriendo la jersey y gorra oficial, contribuyendo así a fortalecer los programas sociales que benefician a quienes más lo necesitan.

Con su participación, cada asistente se convierte en parte de esta cadena de apoyo que sigue transformando vidas en nuestra comunidad.