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Llega el teatro a las bibliotecas municipales de Nuevo Laredo

Con motivo del "Día Internacional del Teatro"

Las siete bibliotecas municipales cuentan permanentemente con actividades recreativas. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con motivo del “Día Internacional del Teatro”, estudiantes y usuarios de las bibliotecas de Nuevo Laredo se adentraron al mundo de la dramaturgia a través de cuentos, actividades recreativas, lúdicas y con la representación de obras breves.

Para el desarrollo de esta actividad conmemorativa, en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz” se tuvo la visita de las escuelas primarias “La Coronela” turno matutino y “Juan N. Mancillas” turno vespertino, en el que los niños, algunos de educación especial, actuaron y representaron a diversos personajes.

“El conejo que envidiaba al ratón”, “El mismo jardín”, “La importancia de la verdad” y “El Misterio del faro” fueron algunas de las obras teatrales breves y divertidas que interpretaron.

“El objetivo es adentrar a nuestros visitantes al universo de los libros y del conocimiento y en esta ocasión decidimos hacerlo a través del teatro”, dijo Marcos Rodríguez Leija, coordinador de bibliotecas de Nuevo Laredo.

“De esta forma, además de promover en ellos el hábito por la lectura, les transmitimos valores, conocimientos sobre ciertos temas y contribuimos al desarrollo de sus habilidades creativas y cognitivas”, agregó el funcionario.

Las siete bibliotecas municipales cuentan permanentemente con actividades recreativas. Sus horarios de apertura son de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y los sábados de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. Para mayores informes los interesados pueden comunicarse a los teléfonos: (867) 101-7523 y al (867) 717-3417.

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