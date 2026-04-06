Garantiza Ayuntamiento espacios limpios tras celebraciones de Pascua

Se mantuvo personal operativo de guardia conforme al plan previamente establecido, lo que permitió una atención oportuna y eficiente en las labores de limpieza. [Agencias]

Se mantuvo personal operativo de guardia conforme al plan previamente establecido, lo que permitió una atención oportuna y eficiente en las labores de limpieza. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Luego de las celebraciones de Pascua en la ciudad, la Secretaría de Servicios Públicos Primarios llevó a cabo un operativo de limpieza en distintos espacios públicos, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las áreas recreativas más concurridas por la ciudadanía.

Even Arredondo Bravo, titular de la dependencia informó que, como resultado de estas labores, se recolectaron aproximadamente entre 20 y 30 toneladas de basura en diversos puntos, principalmente en zonas como el Parque Viveros, Parque Narciso Mendoza, Parque Recreativo El Laguito, Citev y el patinadero, donde tradicionalmente se concentra un mayor número de visitantes durante este tipo de festividades.

“Por instrucciones de nuestra alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villareal desplegamos cuadrillas de limpieza a temprana hora para brindar espacios recreativos limpios y cómodos a las familias neolaredenses, ya que muchos permanecen de vacaciones y disfrutan de estos lugares. Nuestro objetivo es mantener una Ciudad limpia y en óptimas condiciones”, señaló el secretario

El operativo se llevó a cabo del jueves 2 al lunes 6 de abril, con presencia en campo en un horario de 8:00 a 23:00 horas, cubriendo así tanto las horas de mayor actividad como las labores posteriores de limpieza.

El funcionario explicó que, las condiciones climatológicas influyeron en la asistencia, ya que la presencia de lluvia, precipitaciones y el descenso de temperatura provocaron que los espacios públicos estuvieran menos concurridos de lo habitual, lo que a su vez derivó en una menor generación de residuos en comparación con años anteriores.

Indicó que se mantuvo personal operativo de guardia conforme al plan previamente establecido, lo que permitió una atención oportuna y eficiente en las labores de limpieza.

Para estas labores, se desplegaron 40 cuadrillas con más de 350 elementos pertenecientes a distintas áreas operativas como Limpieza, Alumbrada, Parques, Bacheo e Imagen Urbana, lo que permitió atender de manera integral las necesidades de los espacios públicos.

Este trabajo formó parte del Operativo de Semana Santa que se realizó en coordinación con las direcciones de Protección Civil y Bomberos, Tránsito y Vialidad, así como la Guardia Municipal quienes participaron en tareas de vigilancia y apoyo para garantizar la seguridad de las familias.