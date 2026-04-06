Cae Villarreal ante Girona por autogol y frena en la lucha por La Liga

El equipo perdió la oportunidad de ampliar ventaja en el tercer lugar tras un partido con escasas oportunidades de gol

GIRONA, España.- Víctima de un autogol, Villarreal sucumbió el lunes 1-0 ante Girona y desperdició la oportunidad de afianzarse en el tercer puesto de La Liga de España.

Después de la derrota del Atlético de Madrid, cuarto en la tabla, en ante el Barcelona, una victoria de Villarreal lo habría dejado con cuatro puntos de ventaja.

Sin embargo, el centro de Arnau Martínez golpeó a Pau Navarro y se desvió, superando a su propio guardameta, en el tiempo añadido de la primera mitad.

Fue el único disparo a puerta de cualquiera de los dos equipos durante unos descafeinados primeros 45 minutos, y ninguno de los dos mejoró demasiado en una floja segunda parte.

Villarreal se mantuvo en el tercer puesto, a nueve puntos del Real Madrid y a 18 del líder Barcelona.

Girona escaló dos posiciones para ubicarse en el 12do lugar, a un punto de Osasuna, Espanyol y Athletic Bilbao.