Chivas se impone 2-0 a Tigres y es el 1er semifinalista de la Liga MX

Debe esperar a conocer a su próximo rival en función del resto de los resultados de las series

GUADALAJARA (AP) — El juvenil Santiago Sandoval lució con un doblete en tres minutos y Chivas venció 2-0 a Tigres el sábado, en el duelo de vuelta de su serie de cuartos de final en la liguilla del torneo Clausura.

Pese a encontrarse diezmado, el Guadalajara se instaló así en semifinales luego del empate global 3-3.

Sandoval, de 18 años, abrió el marcador a los 74 minutos, luego de alcanzar a desviar frente al arco un remate de Ricardo Marín. A los 77, consumó su primer doblete del torneo con un acrobático cabezazo cruzado.

Chivas es el primer clasificado a las semifinales gracias a su segunda posición en la fase regular. Debe esperar a conocer a su próximo rival en función del resto de los resultados de las series.

El Guadalajara logró la clasificación pese a que para la liguilla perdió a cinco titulares (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González), quienes se incorporaron a los trabajos con la selección Mexicana de cara al Mundial.

A Tigres, que terminó con 10 tras la expulsión de Francisco Reyes a los 90, se le escapó una ventaja de dos goles con los que salió de su campo luego de la victoria de 3-1 en el duelo de ida.

Chivas salió en tromba desde el silbatazo inicial y no se fue arriba en el marcador pasado el primer minuto sólo por una ajustada posición adelantada, que echó por la borda una escapada de Marín y su remate a las redes al llegar al área chica.

El arquero Nahuel Guzmán evitó luego la caída del tanto de Chivas en la primera mitad, con un par de intervenciones salvadoras a remates de Richard Ledezma y Bryan González.

El dominio de Chivas en la primera mitad fue abrumador con una posesión superior al 70% y hasta 13 remates. No bajaron la intensidad y terminaron el encuentro con 29 remates (cinco al arco).

La insistencia ofensiva de Chivas encontró su premio cuando Sandoval supo meter la pierna izquierda justo a tiempo para alcanzar a desviar la trayectoria del remate de Marín, que iba a un lado del arco, para mandarlo a las redes.

Después, siguieron presionando y volvieron a encontrar las redes luego de un centro al área de Omar Govea. Sandoval se elevó hacia atrás para alcanzar a rematarlo cruzado junto al poste.

Más tarde se realizará el segundo de los partidos de vuelta con el duelo Cruz Azul vs Atlas, en el que los celestes van con la ventaja de 2-1 a jugar en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

Las otras dos series de cuartos de final entre Pachuca vs. Toluca y Pumas vs. América se definirán este domingo.