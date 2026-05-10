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Cruz Azul se instala en semis

Venció como local 1-0 al Atlas

AP

El argentino José Paradela convirtió pasada la primera media hora la diana con la que Cruz Azul venció como local 1-0 al Atlas, para asegurarse el segundo pase a semifinales del día gracias a un global de 4-2.

Paradela condujo el balón hasta llegar al área y sentenciar con un disparo abajo.

La mejor opción de los rojinegros llegó con un disparo rasante de Aldo Rocha, que se estrelló en la base del poste en el transcurso de la segunda mitad.

Con este resultado, Cruz Azul se aseguró estar por quinto torneo consecutivo en la fase de los cuatro mejores.

Chivas se impone 2-0 a Tigres y es el 1er semifinalista de la Liga MX
Doble cartelera fue para Tijuana en el Uni-Trade Stadium

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