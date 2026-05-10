Doble cartelera fue para Tijuana en el Uni-Trade Stadium

Los astados aseguraron la serie con marcadores de 3-1 y 7-1

Laredo, Tx.- La jornada doble en Laredo, Texas este sábado fue para Toros de Tijuana, que en la jornada aseguró la séptima serie de la temporada al superar a Tecos de los Dos Laredos 3-1 en el juego inicial y llevarse la segunda pizarra por 7 a 1.

JUEGO 1: EN EMOCIONES EXTRAS SE LO LLEVA TIJUANA 3-1 CON HR DE WILMER TORRES

El primer encuentro de la doble jornada, que duró 2 horas y 13 minutos, no tuvo muchas alternativas en ofensivas, al mostrar músculo el pitcheo abridor y ambas defensas.

Tecos de los Dos Laredos (9-10) se adelantó en el cuarto rollo, último del abridor Noah Skirrow, al iniciar la tanda con sencillo de Jesús Castillo al jardín izquierdo, adelantándose a la intermedia vía wild pitch y a la tercera base con otro hit de Luis de los Santos al sector izquierdo. El turno de Francisco Córdoba movió 1-0 el score con elevado al bosque central.

Con cuadrangular de Jonathan Guzmán, abriendo la quinta tanda frente al abridor Adrian de Horta, Toros de Tijuana (12-6) rápidamente igualó el marcador.

Por la misma vía del poder los astados se pusieron 3-1 arriba en el octavo rollo, gracias a vuelacercas de Wilmer Flores por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Justin Turner, quien tras dos tercios había recibido base por golpe.

El triunfo fue para el laredense Roel Ramírez (2-0, 0.00) con una entrada y par de ponches a su registro. Bret de Geus salvó (6, 0.00) con dos abanicados en el octavo rollo. La caída fue para Ryan Hendrix (0-2, 5.40) con un inning sobre el cerrito, de dos anotaciones limpias, un hit y un ponche.

En el duelo de abridores, Adrian de Horta trabajó 5.0 capítulos, de dos hits, una carrera limpia, tres bases por bolas y dos ponches. El visitante Noah Skirrow lanzó 4.0 entradas, de siete imparables, una rayita limpia y seis abanicados, sin conceder pasaporte.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 C H E TIJ 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 0 TECOS 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0

PG: Roel Ramírez (2-0, 0.00); PP: Ryan Hendrix (0-2, 5.40); SV: Bret de Geus (6, 0.00); HR: Jonathan Guzmán 1, Wilmer Flores (TIJ)

JUEGO 2: LOS ASTADOS ASEGURAN LA SERIE CON RALLY EN LA CUARTA

Tijuana (13-6) se adelantó 2-0 en el segundo rollo con sencillos productores ligados de Chris Williams y Jack Mayfield, anotando Justin Turner y Wilmer Flores, respectivamente, quienes previamente recibían base por bolas y base por golpe de parte del abridor local Brandon Brennan.

Con su octavo vuelacercas de la campaña, Zoilo Almonte ponía a los Dos Laredos (9-11) 2-1 en la pizarra; fue un batazo por lo profundo del bosque central ante el zurdo Juan Hillman.

El gran rally para los astados llegó en el cuarto rollo con ocho bateadores y cuatro anotaciones para mover el score a 6-1.

Con sencillo por el izquierdo de Junior Lake ante el relevista Michael Gomez, anotaron tanto Chris Williams y Jack Mayfield; además, vía passed ball, Isaac Rodríguez también timbraba. Ellos tres fueron heredados por el abridor Brandon Brennan. Hit de Hernán Pérez por el jardín de la izquierda mandaba a la registradora a Junior Lake para completar dicho movimiento del marcador en esa entrada.

Para la sexta, la escuadra visitante se colocó 7-1 con hit productor al jardín central de parte de Hernán Pérez, anotando Junior Lake, quien previamente le conectaba imparable a Darío Gardea por el bosque izquierdo y se robaba la segunda almohadilla.

Sam McWilliams bajó la persiana en el fondo del séptimo capítulo con un pasaporte y tercia de ponches a su estadística.

Por Tecos relevaron también Adolfo Ramírez (1.0IP, 1H, 2K) y Jonathan Haab (1.0IP, 1K). Por la visita, lo hicieron David Gutiérrez (1.2IP, 1H, 2K) y Florencio Serrano (1.0IP, 1BB).

Para este domingo 10 de mayo el último juego de la serie se disputará en el Parque La Junta a partir de las 20 horas. El visitante Randy Wynne (0-1, 9.00) enfrentará al texano Daniel Mengden (2-0, 2.38) en el duelo de probables abridores.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 C H E TIJ 0 2 0 4 0 1 0 7 8 0 TECOS 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1

PG: Juan Hillman (2-0, 2.08); PP: Brandon Brennan (1-2, 7.53); SV: No hubo; HR: Zoilo Almonte 1 (T2L).