Inicia gas LP año 2026 con reducción en precios

En las últimas tres semanas, el litro ha reducido su costo 37 centavos mientras que el kilo ha bajado de valor 68 centavos. [José García / Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El precio del gas LP mantuvo su tendencia a la baja, por tercera semana consecutiva.

Esta vez el litro se oferta en 9.82 pesos cuando costaba en 9.87. Es decir, tuvo una reducción de 5 centavos.

Mientras que por kilo, este combustible redujo su valor desde los 18.28 a 18.19 pesos, lo que representa una reducción de 9 centavos.

Estos precios estarán vigentes del 4 al 10 de enero, en base a lo expuesto por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Cabe mencionar que, en las últimas tres semanas, el litro ha reducido su costo 37 centavos mientras que el kilo ha bajado de valor 68 centavos.