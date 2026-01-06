El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.30
EN VIVO

Inicia gas LP año 2026 con reducción en precios

Litro cuesta 9.82 y el kilogramo 18.19 pesos

En las últimas tres semanas, el litro ha reducido su costo 37 centavos mientras que el kilo ha bajado de valor 68 centavos. [José García / Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El precio del gas LP mantuvo su tendencia a la baja, por tercera semana consecutiva.

Esta vez el litro se oferta en 9.82 pesos cuando costaba en 9.87. Es decir, tuvo una reducción de 5 centavos.

Mientras que por kilo, este combustible redujo su valor desde los 18.28 a 18.19 pesos, lo que representa una reducción de 9 centavos.

Estos precios estarán vigentes del 4 al 10 de enero, en base a lo expuesto por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Cabe mencionar que, en las últimas tres semanas, el litro ha reducido su costo 37 centavos mientras que el kilo ha bajado de valor 68 centavos.

Trasladan a Houston cuerpo de migrante fallecido por ahogamiento en río Bravo
Maduro dice ‘fui capturado’ y se declara inocente de cargos de narcotráfico en corte de NY

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.