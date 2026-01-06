Maduro dice ‘fui capturado’ y se declara inocente de cargos de narcotráfico en corte de NY

El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026, en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)

NUEVA YORK.- Un Nicolás Maduro desafiante se declaró “el presidente de mi país” mientras protestaba por su captura y dijo ser inocente el lunes de los cargos federales de narcotráfico que el gobierno de Estados Unidos utilizó para justificar su destitución del poder en Venezuela.

“Fui capturado”, declaró Maduro en español, según la traducción de un intérprete de la sala del tribunal, antes de ser interrumpido por el juez. Al preguntarle después sobre su declaración ante los cargos, afirmó: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país” .

La comparecencia de Maduro en un tribunal de Manhattan, la primera desde que él y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de su hogar en Caracas el sábado en una sorprendente operación militar nocturna, marcó el inicio del proceso más importante llevado a cabo por el gobierno estadounidense contra un jefe de Estado extranjero en décadas. Ella también se declaró inocente.

El caso penal se desarrolla en un contexto diplomático más amplio con un cambio de régimen orquestado por Estados Unidos que el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho permitirá a su administración “dirigir” el país sudamericano.

Maduro, de 63 años, fue llevado al tribunal bajo fuertes medidas de seguridad el lunes temprano, transportado en helicóptero a Manhattan desde el distrito de Brooklyn, donde está encarcelado, y luego llevado al tribunal en un vehículo blindado. Él y Flores fueron trasladados a la corte poco antes del mediodía. Ambos estaban con grilletes en las piernas y ropa de prisión, y ambos se pusieron auriculares para escuchar el procedimiento en inglés a medida que se traducía al español.

Mientras Maduro salía de la sala del tribunal, un hombre en la audiencia lo denunció como un presidente “ilegítimo”.

Comienza una lucha jurídica

Por estar acusado bajo el sistema jurídico de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito en el país, incluido el derecho a un juicio con un jurado. Pero, dadas las circunstancias de su arresto y lo que está en juego a nivel geopolítico, también será casi —pero no del todo— único.

Eso quedó claro desde el principio, ya que Maduro, quien tomó abundantes notas durante los procedimientos y deseó un feliz Año Nuevo a los reporteros al entrar en la sala del tribunal, mencionó repetidamente que había sido secuestrado ilegalmente.

“Estoy aquí secuestrado desde el 3 de enero, sábado”, manifestó Maduro, de pie e inclinando su alta figura hacia un micrófono de mesa. “Fui capturado en mi casa en Caracas”.

El juez federal de distrito Alvin Hellerstein, un jurista de 92 años a quien Bill Clinton designó para el tribunal federal en 1998, lo interrumpió, diciendo: “Habrá tiempo y lugar para revisar todo esto”. Hellerstein agregó que el abogado de Maduro podría hacerlo más tarde.

“En este momento, sólo quiero saber una cosa: ¿Es usted Nicolás Maduro Moros?”.

“Soy Nicolás Maduro Moros”, respondió el acusado.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que prevé impugnar la legalidad de su “secuestro militar”.

Pollack, un destacado abogado de Washington entre cuyos clientes ha estado el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo que Maduro es “jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que conlleva ese cargo”.

El dictador panameño Manuel Noriega alegó sin éxito la misma defensa de inmunidad después de que Estados Unidos realizó una invasión militar similar en 1990. Pero Washington no reconoce a Maduro como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, especialmente después de una reelección muy controversial en 2024.

Flores, quien se identificó ante el juez como “primera dama de la república de Venezuela”, tenía vendajes en la frente y la sien derecha. Su abogado, Mark Donnelly, indicó que sufrió “lesiones significativas” durante su captura.

Una acta de acusación de 25 páginas acusa a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Podrían enfrentar cadena perpetua si son declarados culpables.

Entre otras cosas, el encausamiento acusa a Maduro y a su esposa de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de aquellos que les debían dinero de drogas o socavaban su operación de tráfico de narcóticos. Eso incluyó el asesinato de un líder narcotraficante en Caracas, según el acta acusatoria.

Afuera del tribunal, la policía separó a los manifestantes que protestaban contra la acción militar de Estados Unidos en Venezuela de los manifestantes que estaban a favor de la intervención. Dentro de la sala del tribunal, mientras el procedimiento concluía y Maduro se preparaba para irse, Pedro Rojas, de 33 años, se levantó y comenzó a hablarle enérgicamente en español.

Rojas dijo más tarde que había sido encarcelado por el régimen venezolano. Mientras los alguaciles llevaban a Maduro afuera de la sala del tribunal, el líder depuesto miró directamente al hombre y le respondió en español: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”.

Exigen regreso de Maduro

Trump dijo el sábado que Estados Unidos “administraría” Venezuela temporalmente, y el domingo por la noche reiteró que “estamos a cargo”, diciendo a los reporteros “vamos a dirigirlo, arreglarlo”.

El secretario de Estado Marco Rubio intentó adoptar un tono más cauteloso, diciendo en programas de entrevistas el domingo por la mañana que Estados Unidos no gobernaría el país en el día a día, más allá de hacer cumplir una “cuarentena de petróleo” existente.

Antes de su captura, Maduro y sus aliados afirmaban que la hostilidad de Washington estaba motivada por el deseo de controlar las ricas reservas de petróleo y minerales de Venezuela.

Trump ha dicho que la remoción de Maduro permitiría que más petróleo fluya desde Venezuela, pero los precios del petróleo subieron 1,7% el lunes. Hay incertidumbre sobre qué tan rápido se puede aumentar la producción de crudo en el país sudamericano tras años de descuido, y también hay interrogantes sobre la gobernanza y supervisión del sector.

La nueva líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido que Estados Unidos devuelva a Maduro, quien desde hace tiempo niega tener cualquier participación en el tráfico de drogas. Sin embargo, el domingo por la noche adoptó un tono más conciliador en una publicación en redes sociales, invitando a la colaboración con Trump y a “relaciones respetuosas” con Estados Unidos.

Rodríguez prestó juramento el lunes ante su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, declaró con la mano derecha en alto. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”.

El hijo de Maduro y congresista venezolano Nicolás Maduro Guerra advirtió el lunes que la captura de su padre podría sentar un precedente peligroso a nivel mundial, y exigió que sus padres sean devueltos.

“Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse. Este no es un problema regional. Es una amenaza directa a la estabilidad política global”, manifestó Maduro Guerra.

En otro suceso el lunes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia, donde el principal funcionario de la ONU señaló que Estados Unidos podría haber violado el derecho internacional con su acción militar unilateral. El organismo mundial también destacó las profundas necesidades humanitarias en Venezuela. Su pueblo ha soportado una crisis económica compleja y prolongada.