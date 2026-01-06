Trasladan a Houston cuerpo de migrante fallecido por ahogamiento en río Bravo

La recuperación del cuerpo se realizó la noche del 30 de diciembre. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo del migrante Salvador Bautista Olvera, de 41 años de edad, quien falleció ahogado en el río Bravo, fue reclamado por su esposa y trasladado a la ciudad de Houston, Texas, donde será sepultado.

La recuperación del cuerpo se realizó la noche del 30 de diciembre, luego de que elementos de la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo notificaron a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo sobre la presencia de un cuerpo flotando a la altura de la avenida Narciso Mendoza.

Tras el reporte, personal de la corporación mexicana desplegó un operativo de búsqueda y rescate en el afluente, logrando ubicar y extraer el cuerpo horas más tarde.

Una vez recuperado, el cadáver fue trasladado al área conocida como El Patinadero, donde se llevaron a cabo las diligencias iniciales por parte de las autoridades.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar para dar fe del fallecimiento y ordenar el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se practicó la autopsia de ley.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado a la viuda del migrante, quien realizó los trámites correspondientes para su traslado a Houston, Texas, con fines de inhumación.

Este hecho se suma a los decesos registrados en el río Bravo, donde durante 2025 se recuperaron cuatro cuerpos de migrantes, cifra inferior a la registrada en años anteriores, cuando se documentaron ocho muertes en 2024, nueve en 2023, diez en 2022 y veinte en 2021.