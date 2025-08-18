Inicia DIF Nuevo Laredo clases gratuitas en la Escuela de Música

Esta iniciativa refleja el compromiso del DIF con las familias neolaredenses, al acercar actividades que enriquecen la vida de las personas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con entusiasmo y mucha pasión, iniciaron las clases gratuitas en la Escuela de Música del Sistema DIF Nuevo Laredo, un espacio donde niñas, niños, jóvenes y adultos comienzan a descubrir y fortalecer su talento musical.

El director general del organismo, Viviano Vázquez Macías, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso del DIF con las familias neolaredenses, al acercar actividades que enriquecen la vida de las personas.

“Invitamos a todas las familias a no dejar pasar esta oportunidad que el DIF pone a su alcance. La música no solo es arte, es una herramienta para fortalecer valores y abrir puertas a nuevas experiencias”, expresó Vázquez Macías.

Las inscripciones permanecerán abiertas del 18 al 22 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. en la Escuela de Música, ubicada en Eva Sámano 1511, colonia La Fe.

La oferta educativa abarca una amplia gama de clases como Coro, Flauta Moderna, Trombón, Canto, Clarinete, Saxofón, Tuba, Violín, Banda Sinfónica Comunitaria, Teclado, Trompeta, Guitarra , Bugle, Ukelele, Corno Francés, Percusión, Barítono, Batería y también clases inclusivas de música para personas con discapacidad.

Para inscribirse, los aspirantes deberán presentar: copia del acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, INE del padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad, dos fotografías tamaño infantil y contar con instrumento propio.

La edad mínima para participar depende de la materia, siendo 7 años el requisito general en la mayoría de los cursos.

Con el arranque de este ciclo, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de ofrecer espacios de desarrollo integral para la comunidad, donde la música se convierte en un puente para transformar vidas, fortalecer valores y crear nuevas oportunidades.