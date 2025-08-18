Durante reunión, Trump propone que Zelenskyy y Putin definan territorio

El presidente estadounidense sugirió que un acuerdo directo entre ambos mandatarios determine concesiones territoriales; líderes europeos insisten en un alto el fuego que garantice seguridad para Ucrania

El presidente Donald Trump, a la izquierda, recibe a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su llegada a la Casa Blanca, el lunes 18 de agosto de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo, el lunes durante conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y con dirigentes europeos que un posible alto el fuego y la definición de quién se queda con el territorio ucraniano tomado por Rusia deberían resolverse durante una reunión cara a cara entre los dos mandatarios de los países en guerra.

Trump hizo los comentarios días después de recibir al presidente ruso Vladímir Putin para conversaciones en una base militar estadounidense en Alaska, en las que se inclinó hacia las demandas de Putin de que Ucrania haga concesiones sobre las tierras tomadas por Rusia, que ahora controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano.

“Vamos a dejar que el presidente vaya y hable con el presidente y veremos cómo resulta”, comentó Trump durante la reunión. Trump y Zelenskyy también expresaron la esperanza de celebrar pronto conversaciones trilaterales entre los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Trump también dijo que respaldaría garantías de seguridad europeas para Ucrania mientras se reunía con Zelenskyy y los gobernantes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Finlandia, así como con la presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN.

Trump no comprometió tropas estadounidenses a un plan colectivo para reforzar la seguridad de Ucrania. En cambio, dijo que habría una presencia de seguridad “similar a la de la OTAN” y que todos esos detalles se resolverían con los líderes de la UE.

“Quieren dar protección y están muy determinados a eso, y les ayudaremos con eso”, dijo Trump. “Creo que es muy importante cerrar el trato”.

Hablando el lunes antes de que tuvieran lugar las reuniones en la Casa Blanca, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó la idea de una posible fuerza de paz de la OTAN en Ucrania. Tal escenario podría ver una mayor escalada y “consecuencias impredecibles”, advirtió la portavoz del ministerio, Maria Zajárova.

El trato de Trump hacia Zelenskyy fue notablemente diferente al de su reunión de febrero en el Despacho Oval. Ese fue un momento desastroso que llevó a Trump a terminar abruptamente las conversaciones con la delegación ucraniana y a pausar temporalmente parte de la ayuda para Kiev, después de que él y el vicepresidente estadounidense JD Vance se quejaran de que Zelenskyy no había mostrado suficiente gratitud por la asistencia militar de Estados Unidos.

En un momento dado, Trump bromeó con Zelenskyy sobre el retraso de las elecciones en Ucrania. Estaban programadas para el año pasado, pero se retrasaron debido a la invasión rusa en curso. La ley ucraniana no permite que se celebren elecciones presidenciales cuando está en vigor la ley marcial.

Trump comentó que una circunstancia similar no sería bien vista en Estados Unidos.

Zelenskyy enfrentó críticas durante su reunión de febrero de un periodista conservador por aparecer en el Despacho Oval con una camiseta de manga larga. Esta vez se presentó con chaqueta oscura y camisa abotonada.

Zelenskyy ha dicho que su atuendo típicamente menos formal desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022 es para mostrar solidaridad con los soldados ucranianos.

La reunión del lunes se produjo después de que Trump se reuniera en Alaska el viernes con Putin. Después de esa reunión, Trump ha dicho que la carga ahora recae en Zelenskyy para aceptar concesiones de territorio que, según él, podrían poner fin a la guerra.

Trump dijo que planea hablar con Putin después de sus reuniones con Zelenskyy y los líderes europeos.

“Veremos en un cierto periodo, no muy lejano, una semana o dos semanas, si vamos a resolver esto o si esta horrible lucha va a continuar”, dijo Trump.

Los líderes europeos fueron excluidos de la cumbre de Trump con Putin. Quieren salvaguardar a Ucrania y al continente de cualquier otra agresión de Moscú. Muchos llegaron a la Casa Blanca con el objetivo explícito de proteger los intereses de Ucrania, una rara muestra de fuerza diplomática.

Antes de la reunión del lunes, Trump dijo que Ucrania no podría recuperar Crimea, la cual Rusia se anexionó en 2014.

“El presidente Zelenskyy de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede continuar luchando”, escribió Trump el domingo por la noche en las redes sociales. “Recuerden cómo comenzó. Sin recuperar la Crimea cedida por Obama (hace 12 años, sin que se disparara un tiro), y sin entrada de Ucrania a la OTAN. Algunas cosas nunca cambian”.

Zelenskyy respondió con su propia publicación tarde el domingo. “Todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de forma rápida y confiable”, dijo. “La paz debe ser duradera”, no como fue después de que Rusia se apoderó de Crimea y parte del Donbás en el este de Ucrania hace ocho años, y “Putin simplemente lo usó como trampolín para un nuevo ataque”.

Los pesos pesados políticos europeos en Washington

Putin se opone a que Ucrania se una a la OTAN de manera directa, aunque el equipo de Trump afirma que el presidente ruso está abierto a que los aliados occidentales acuerden defender a Ucrania si es atacada.

Los líderes europeos indicaron que forjar un alto al fuego temporal no está descartado. Tras su reunión con Putin el viernes, Trump abandonó su demanda de un alto el fuego inmediato y dijo que buscaría asegurar un acuerdo de paz final entre Rusia y Ucrania, una posición favorecida por Putin.

Al inicio de la reunión del lunes con los líderes europeos, los mandatarios alemán y francés elogiaron a Trump por abrir un camino hacia la paz, pero instaron al presidente estadounidense a presionar a Rusia por un alto el fuego.

“Me gustaría ver un alto el fuego en la próxima reunión, que debería ser una reunión trilateral”, dijo el canciller alemán Friedrich Merz.

Los otros líderes europeos presentes fueron: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte .

Un “gran paso”

Los líderes europeos todavía buscan detalles concretos sobre cuál sería la participación de Estados Unidos en la construcción de una garantía de seguridad para Ucrania.

Aun así, Rutte, el secretario general de la OTAN, calificó el compromiso de Trump con las garantías de seguridad como “un gran paso, un avance”.

Zelenskyy describió lo que dijo que su país necesitaba para sentirse seguro, lo que incluía un “fuerte ejército ucraniano” a través de ventas de armas y entrenamiento. La segunda parte, dijo, dependería del resultado de las conversaciones del lunes y de lo que los países de la UE, la OTAN y Estados Unidos pudieran garantizar.

Trump habló con Zelenskyy y aliados europeos poco después de la reunión con Putin. Los detalles de las discusiones surgieron de manera dispersa, lo que pareció irritar a Trump, quien había optado por no detallar ningún término al aparecer después con Putin.

Funcionarios europeos confirmaron que Trump les dijo que Putin todavía quiere el control de toda la región del Donbás, aunque Ucrania controla una parte significativa de ella.