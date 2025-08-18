Da Nuevo Laredo salto histórico a evaluación internacional con Fitch Ratings

Carmen Lilia Canturosas destacó que esta calificación no es un hecho aislado, sino el reflejo del manejo responsable de las finanzas, la transparencia en el gasto público y el compromiso de un gobierno que está transformando a la ciudad. [Agencias]

Carmen Lilia Canturosas destacó que esta calificación no es un hecho aislado, sino el reflejo del manejo responsable de las finanzas, la transparencia en el gasto público y el compromiso de un gobierno que está transformando a la ciudad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo vuelve a hacer historia en materia financiera, por tercer año consecutivo la calificadora internacional Fitch Ratings ratificó al gobierno municipal con la calificación nacional de largo plazo “AAA”, la más alta que se otorga en México y que solo un número muy reducido de ciudades poseen.

Este 2025, además de refrendar su solidez en la escala nacional, Nuevo Laredo decidió evaluarse por primera vez a nivel internacional, obteniendo una calificación de “BBB”, nivel que está limitado por la propia calificación de la entidad soberana, es decir, del Gobierno Federal, ya que ningún municipio puede rebasar ese rango.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que esta calificación no es un hecho aislado, sino el reflejo del manejo responsable de las finanzas, la transparencia en el gasto público y el compromiso de un gobierno que está transformando a la ciudad.

“Hoy demostramos que Nuevo Laredo no solo es referente en México, sino que ya tiene un lugar en el escenario internacional. Esta fortaleza financiera es una garantía de confianza para nuestra gente y para quienes ven en nuestra ciudad un espacio seguro para invertir y crecer”, señaló.

De manera sobresaliente, al perfil crediticio individual del municipio se le asignó la nota “A+”, lo que coloca a Nuevo Laredo en el segundo lugar a nivel nacional, solo un escalón por debajo de San Pedro Garza García, superando a ciudades de gran desarrollo como Querétaro (Corregidora y El Marqués), Puebla, Saltillo, Chihuahua, Zapopan, Irapuato y Apodaca.

La trascendencia de este resultado va más allá de México. Según la comparación internacional realizada por Fitch Ratings, la solidez financiera de Nuevo Laredo es equiparable a la de ciudades como Poznan en Polonia y Niterói en Brasil, lo que abre una nueva etapa en el posicionamiento global del municipio.

Este precedente significa que, a partir de ahora, Nuevo Laredo figura en las listas internacionales de evaluación crediticia, brindando mayor certeza, confianza y seguridad a futuros inversionistas extranjeros interesados en la frontera más dinámica de América Latina.

Con esta ratificación y su incursión en la evaluación global, Nuevo Laredo se consolida como uno de los municipios más sólidos del país, marcando un parteaguas en la forma en que se perciben las ciudades fronterizas a nivel internacional.