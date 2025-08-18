Proyectan estrategias Secretaría de Economía y Aerocluster de Tamaulipas

Con el propósito de detonar el desarrollo del sector aeronáutico y logístico en el Estado

Se acordó instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Economía y el Aerocluster. [Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de detonar el desarrollo del sector aeronáutico y logístico en Tamaulipas, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, sostuvo un encuentro con el Aerocluster de Tamaulipas, donde se delinearon sinergias para abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

En la reunión también participó Sergio Guajardo Castellanos, subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior, quien enfatizó la necesidad de capitalizar el auge del nearshoring, considerado motor estratégico para el futuro económico de la frontera más dinámica de América Latina.

“Tamaulipas es clave en la cadena de suministro internacional. Conectar e impulsar la actividad en los aeropuertos significa fortalecer el comercio, la competitividad y el empleo”, expresó Cantú Deándar durante el encuentro.

Por su parte, Raúl Llamas Cervantes, presidente del Aerocluster de Tamaulipas, resaltó la importancia de integrar a empresas locales y nacionales en proyectos vinculados con la aviación, desde la fabricación de componentes hasta la innovación en servicios y propuestas sustentables.

“Nuestro objetivo es consolidar un ecosistema que posicione a Tamaulipas en el mapa de la aviación y la carga aérea”, puntualizó.

En el diálogo se acordó instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Economía y el Aerocluster, con miras a atraer inversiones, impulsar proyectos de innovación y aprovechar el enorme potencial logístico de Nuevo Laredo, pieza clave como plataforma de conexión entre el noreste mexicano y los principales mercados internacionales.

Con esta alianza, Tamaulipas busca reafirmarse como puerta estratégica del comercio global, modernizando su infraestructura aérea y generando nuevas oportunidades para el sector empresarial y la comunidad fronteriza.