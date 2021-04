INE exhorta recoger credencial de elector

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo exhorta a la ciudadanía que realizó su inscripción, corrección de datos, cambio de domicilio o reposición, a recoger su credencial para votar en el módulo de atención ciudadana, ya que sólo estará disponible hasta este sábado 10 de abril.

Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en la ciudad dijo que faltan alrededor de 900 personas por recoger su credencial y quienes no acudan por ella, no podrán obtenerla sino hasta después de las elecciones, porque todas las credenciales que estén en el módulo para esa fecha serán resguardadas.

“Hacemos un llamado a la población para que acuda a recoger su mica, ya que es el único documento con el que cuenta la o el ciudadano para emitir su sufragio el día de las elecciones; si la solicitó y no la recoge, su registro no se incluye en la Lista Nominal de Electores y, por ende, no tiene posibilidades de votar el próximo 6 de junio”, subrayó.

Destacó que es necesario precisar que, aunque una o un ciudadano tenga una credencial anterior, al solicitar algún tipo de trámite, la mica antigua deja de ser útil para votar, ya que su registro es dado de baja temporalmente de la Lista Nominal de Electores que se utilizará el 6 de junio y sólo puede ser reincorporado en el momento en el que la persona reciba su nueva credencial.

Por otra parte, comentó que el Módulo de Atención Ciudadana continuará abierto para las y los ciudadanos que requieran la reimpresión de su credencial para votar con fotografía, es decir sin cambio de datos, o para quienes la hayan extraviado, para lo cual deberán agendar una cita en https://www.ine.mx. La fecha límite para tramitar una reimpresión es el 25 de mayo y tendrán hasta el 4 de junio, dos días antes de la elección, para recoger su credencial.

Moncada Fuentes, agregó que el módulo del INE está ubicado en González 5439, en la colonia Hidalgo, con atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche.