Ana Laura está más cerca de la gente

NUEVO LAREDO, TAM.- De acuerdo a Ana Laura Huerta, candidata por el Distrito 01 a la Diputación Federal, en la coalición, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), MORENA y PT, ella seguirá trabajando con el pueblo de Nuevo Laredo, ya que los problemas que surgieron con su candidatura, son internos del INE, esto después de realizar su registro conforme lo solicita dicho organismo, entregando y presentando la documentación requerida en tiempo y forma.

“Es un problema que tiene el INE, yo de verdad no tengo nada, yo presente mi documentación como me lo solicitaron, y lo único que estoy esperando es que destraben este asunto desde el mismo Instituto Nacional Electoral (INE), yo seguiré cerca de la gente, esto mientras mi equipo de trabajo y mi partido me apoyen, el proyecto continúa, como cuando empezamos campaña”, mencionó Ana Laura.

Continuando con su campaña cerca de la gente, Ana Laura Huerta, candidata del PVEM en coalición con MORENA y PT, y su equipo, caminaron por calles de la Colonia Infonavit Fundadores, tomando como punto de inicio la rotonda frente a la UAT, para moverse entre los callejones aledaños a dicha institución educativa.

Para finalizar y durante su recorrido, la abanderada del Verde Ecologista, invitó a los ciudadanos, que no sean apáticos, y que no sean parte del abstencionismo, solicitandoles su apoyo y salgan a votar el próximo 6 de junio.