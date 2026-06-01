Impulsan forestación y cuidado del medio ambiente en Escuela Lauro Aguirre

Las plantas polinizadoras incorporadas durante la jornada favorecerán la presencia de abejas, mariposas y otros organismos esenciales para el equilibrio ecológico. [Agencias]

Las plantas polinizadoras incorporadas durante la jornada favorecerán la presencia de abejas, mariposas y otros organismos esenciales para el equilibrio ecológico. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cultura ambiental y promover espacios más sustentables, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó a cabo una jornada de forestación en la Escuela Lauro Aguirre, en la que participaron estudiantes, docentes y personal educativo.

Durante la actividad se plantaron ocho árboles y 36 plantas polinizadoras, especies que contribuirán a mejorar el entorno escolar, favorecer la biodiversidad y generar espacios más verdes para beneficio de la comunidad estudiantil.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por el medio ambiente y la importancia de la conservación de los recursos naturales, además de impulsar entornos saludables y sostenibles dentro de los planteles educativos.

La participación activa de alumnas, alumnos y docentes permitió fortalecer la conciencia ecológica y promover valores relacionados con el cuidado de la naturaleza, la protección de los ecosistemas y la responsabilidad ambiental.

Las plantas polinizadoras incorporadas durante la jornada favorecerán la presencia de abejas, mariposas y otros organismos esenciales para el equilibrio ecológico, mientras que los árboles contribuirán a mejorar la calidad del aire, generar sombra y fortalecer las áreas verdes de la institución.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia integral para incrementar la cobertura vegetal en espacios públicos y educativos, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar el entorno natural.

Con estas acciones, la administración encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable, la educación ambiental y la construcción de un Nuevo Laredo más verde, resiliente y comprometido con el cuidado del planeta.