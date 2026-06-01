Destacan auge de librerías impulsadas por reconocidos autores estadounidenses

NUEVA YORK.- Cuando Ann Patchett abrió Parnassus Books en 2011, dos grandes librerías de Nashville habían cerrado y, en general, las librerías físicas parecían estar en peligro a medida que la cuota de mercado de Amazon seguía creciendo. Amazon se mantiene como una fuerza dominante, pero las tiendas físicas con olor a papel han repuntado, y las librerías propiedad de autores como Patchett son ahora un nicho en sí mismas, presentes en todas partes, desde Brooklyn hasta Nuevo México.

A continuación, un recorrido virtual por librerías propiedad de autores en todo Estados Unidos.

Judy Blume: Books & Books, Florida

Judy Blume y su esposo, George Cooper, son residentes desde hace mucho tiempo de Key West, Florida, y se han convertido en figuras habituales de la cultura local. Cooper ayudó a restaurar un antiguo cine y convertirlo en un complejo con varias salas, y Blume y Cooper contribuyeron a fundar la organización sin fines de lucro Books & Books, con sede en Miami que abrió en 2016, ubicada a poca distancia de la vía principal del pueblo. Blume puede ser conocida en todo el mundo por novelas como “Are You There God? It’s Me, Margaret”, pero cualquier día se la puede encontrar cobrando una venta en la caja o ayudando a un cliente a elegir un libro. O se la puede ver saludar a los muchos admiradores que han viajado desde lejos para conocer a la autora que, según dicen, les cambió la vida.

Louise Erdrich: Birchbark Books & Native Arts, Minnesota

Fundada por Louise Erdrich en 2001, Birchbark tiene su sede en Minneapolis y cumple una misión estrechamente vinculada a los orígenes ojibwe de la autora (es ciudadana inscrita de la Turtle Mountain Band of Chippewa Indians). Su tienda se especializa en literatura indígena y se presenta como un punto de encuentro para “personas indígenas alfabetizadas que han sobrevivido más de medio milenio en este continente”. Birchbark incluso sirvió de musa para la novela de Erdrich de 2021, “The Sentence”, narrada por una empleada de librería cuya jefa, casualmente, es una mujer llamada Louise. “Supongo que tengo algunas cosas en común con ella”, confesó la autora a GMToday.com.

Lauren Groff: The Lynx Books, Florida

La tienda de Lauren Groff en Gainesville, Florida, no solo forma parte del círculo de librerías propiedad de autores, sino también de una ola de tiendas abiertas en los últimos años con una misión social más amplia. Ubicada en un estado que figura entre los principales del país en prohibiciones de libros, The Lynx es una librería de interés general que Groff y su esposo y copropietario, Clay Kallman, abrieron en 2024 y que pone el acento en libros prohibidos en escuelas y bibliotecas. “Uno de los propósitos es crear un faro, algo así como mostrarle al resto del país y del mundo que Florida no es un remanso intolerante”, dijo Groff, autora de “Fates and Furies” y finalista del Premio Nacional del Libro, al Southern Literary Review en 2025. “Está llena de buenas personas que trabajan muy duro para permitir la libertad de expresión, la tolerancia y el amor hacia todas las personas”.

Jeff Kinney: An Unlikely Story, Massachusetts

Se espera que las tiendas locales sean modestas en escala, pero las ventas arrolladoras de la serie “Diary of a Wimpy Kid” ampliaron las ambiciones del autor-propietario Jeff Kinney hasta alturas de supertienda. No se limitó a reconfigurar un edificio existente, sino que mandó construir uno nuevo desde cero, con todos los detalles. An Unlikely Story es una librería instalada en un edificio de 3 pisos, de influencia colonial, en el centro de Plainville, Massachusetts, que también incluye una cafetería, un espacio para eventos y áreas de escritura y dibujo para el autor. Kinney, que abrió su tienda en 2015, comentó recientemente que planea añadir un restaurante, una cervecería al aire libre y un parque a la zona del centro.

George R.R. Martin: Beastly Books, Nuevo México

Al igual que las tiendas dirigidas por Groff y Erdrich, Beastly Books, con sede en Santa Fe, Nuevo México, es en gran medida una extensión de la visión del mundo de su propietario, George R.R. Martin, autor de “A Game of Thrones”. Según la página principal de la tienda, es una “acogedora guarida” para la ficción y fantasía y un refugio para libros prohibidos, obras de autores locales y raras primeras ediciones. Fundada en 2019, Beastly Books está ubicada cerca de otro enclave de Martin, el Jean Cocteau Cinema, y debe su nombre en parte a la clásica adaptación cinematográfica de Cocteau de “Beauty and the Beast”.

Ann Patchett: Parnassus Books, Tennessee

No todas las aperturas de librerías llevan a una aparición como invitada con Stephen Colbert, pero un año después del lanzamiento de Parnassus, Ann Patchett se encontró en “The Colbert Report”, cuyo presentador comparó su emprendimiento con la comedia de Nora Ephron “You’ve Got Mail”, en la que Meg Ryan interpreta a la dueña de una tienda independiente expulsada del negocio por una cadena cercana. Desde entonces, Parnassus, con sede en Nashville, se ha convertido en una de las librerías independientes emblemáticas del país, visitada, entre otros, por Tom Hanks, coprotagonista de “You’ve Got Mail”, y en una plataforma para que Patchett impulse a otros autores.

Emma Straub: Books Are Magic, Nueva York

Al igual que Patchett, Emma Straub se convirtió en propietaria de una librería tras una ausencia local: BookCourt, donde la autora trabajó en el pasado, había cerrado. Ella y su esposo, Michael Fusco-Straub, abrieron Books Are Magic en 2017 en Brooklyn. La tienda, con murales rosados en la fachada, se convirtió en un éxito local y ganó reconocimiento nacional, citada como una favorita personal por Jenna Bush Hager, del programa “Today”. Desde entonces, Straub y su esposo han abierto una segunda sede de Books Are Magic en el distrito.