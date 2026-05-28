Promueven espectáculo familiar ‘SHHH… ¡Hay de mentiritas a mentiras!’

El 31 de mayo en el Teatro de la Ciudad Adolfo López Mateos

“SHHH... ¡Hay de mentiritas a mentiras!”, es un espectáculo recomendado para toda la familia y dirigido a personas mayores de 8 años. [Agencias]

“SHHH... ¡Hay de mentiritas a mentiras!”, es un espectáculo recomendado para toda la familia y dirigido a personas mayores de 8 años. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal invita a las familias neolaredenses a disfrutar del espectáculo teatral “SHHH… ¡Hay de mentiritas a mentiras!”, una divertida puesta en escena presentada por la Compañía ALM que transportará al público a la inolvidable década de los años 80.

La presentación se llevará a cabo el próximo 31 de mayo en el Teatro de la Ciudad Adolfo López Mateos, con dos funciones programadas a las 3:00 de la tarde y 7:00 de la noche, ambas con entrada libre.

A través de música, juegos, personajes entrañables y una colorida ambientación, el espectáculo ofrecerá una experiencia llena de nostalgia, humor y reflexión, mostrando que no todas las mentiras son iguales, en una historia pensada para divertir y conectar con públicos de distintas generaciones.

Autoridades municipales destacaron la importancia de impulsar actividades culturales y recreativas que fortalezcan la convivencia familiar y acerquen el teatro y las artes escénicas a la ciudadanía.

“SHHH… ¡Hay de mentiritas a mentiras!”, es un espectáculo recomendado para toda la familia y dirigido a personas mayores de 8 años, por lo que se invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a ser parte de esta experiencia que promete risas, música y recuerdos de una de las épocas más emblemáticas.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a asistir y disfrutar de esta propuesta artística que combina entretenimiento, creatividad y nostalgia en un ambiente familiar.