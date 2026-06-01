Implementa UAT drones para frenar avance del gusano barrenador en Tamaulipas

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que desde la semana pasada utilizan drones para aplicar y evaluar un producto químico en las zonas del estado afectadas por la plaga. [Agencias]

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que desde la semana pasada utilizan drones para aplicar y evaluar un producto químico en las zonas del estado afectadas por la plaga. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) comenzó a utilizar drones para aplicar una barrera química sobre el ganado, la cual inhibe el avance de la mosca transmisora del gusano barrenador. Esta estrategia pionera a nivel nacional forma parte de una serie de proyectos de innovación e investigación aplicada impulsada por la Universidad, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que desde la semana pasada utilizan drones para aplicar y evaluar un producto químico en las zonas del estado afectadas por la plaga, implementando a la par trampas de supresión para reducir su población.

“Salimos con un dron a tratar de inhibir el paso de la mosca del gusano barrenador. Nadie lo está haciendo a nivel nacional. Sobre esto, ya le informé al gobernador, vamos a poner una barrera para que la mosca no pueda avanzar”, indicó.

Reafirmó la disposición de la Universidad al colaborar con el Gobierno del Estado en esta cruzada sanitaria mediante los proyectos de innovación e investigación aplicada. “Difícilmente podemos investigar todo, pero al menos en Tamaulipas la Universidad sí tiene que estar presta a apoyar a todos y vamos avanzando muy bien”, subrayó el rector.

Describió que los trabajos iniciaron en el municipio de Burgos y se extienden a las comunidades de Güémez, en el centro del estado, donde 40 estudiantes y cuatro investigadores de las facultades de Veterinaria y de Ingeniería y Ciencias de la UAT se suman a las brigadas que trabajan en estas acciones.

Destacó que este tipo de proyectos reflejan la importancia de generar conocimiento y desarrollar soluciones desde la Universidad, subrayando que muchas de las investigaciones impulsadas tienen impacto directo en Tamaulipas y son reconocidas a nivel nacional.